Programme Capitale Française de la Culture « saison 1 » Pays de Montbéliard Agglomération Montbéliard Doubs

Depuis le 1er janvier 2024, Pays de Montbéliard Agglomération est Capitale française de la culture.

Au programme un an d’événements pour enchanter notre territoire, 12 mois pour s’émouvoir et faire un pas de côté qui égaiera notre quotidien, 366 jours pour inventer de nouvelles façons d’être ensemble, avec humour et générosité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-04-07

Pays de Montbéliard Agglomération 8 Avenue des Alliés

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

