**Favoriser le bien-vieillir et l’émergence d’une société de la longévité.** Près de 4 millions de seniors en 2040, 72% de personnes de plus 75 ans en 2060, treize fois plus de centenaires en 2070… Plus aucun doute, nous sommes désormais une société de la longévité ! Bousculant les représentations et les systèmes, la transition sans précédent que nous vivons, appelle à repenser nos organisations et nos réponses, pour continuer à accompagner des parcours de vie, l’enjeu au cœur de toutes les organisations sociales. Dans ce contexte, 21, l’Accélérateur de la Croix-Rouge française et de Nexem s’associe à AG2R LA MONDIALE et la CNAV pour accélérer et soutenir le développement des innovations favorisant le bien-vieillir et l’émergence d’une société de la longévité. **Objectifs du programme** * Modéliser un projet de collaboration pérenne entre les opérateurs historiques du secteur social, sanitaire et médico-social et des entrepreneurs sociaux ; * Transformer le secteur social, sanitaire et médico-social par l’innovation sociale, pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers, les conditions d’intervention des volontaires (professionnels et bénévoles) et cibler un impact social systémique ; * Améliorer la solution proposée par le lauréat et accélérer le changement d’échelle des innovations à fort potentiel d’impact ; * Résoudre ensemble un enjeu social d’ampleur. **Pourquoi ?** * Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées * Permettre à tous de rester vivre chez soi malgré la perte d’autonomie * Améliorer la qualité de vie au travail des professionnels des structures sociales, sanitaires et médico-sociales * Améliorer la qualité de vie et l’autonomie des seniors actifs ou retraités, et/ou de leurs aidants (familiaux ou professionnels) * Améliorer le parcours de soin pour mieux répondre aux besoins et attentes des personnes âgées accompagnées **Pour qui ?** * Toute structure (startup, association, structure de l’Économie Sociale et Solidaire, start up sociale, etc.), porteuse d’une innovation ayant démontré sa preuve de concept ; * Prête à changer d’échelle en collaborant avec la Croix-Rouge française et ses partenaires; * Minimum de 2 ans d’existence ; * Disponibilité, engagement et qualités entrepreneuriales de l’équipe ; * Intérêt pour l’innovation sociale et forte préoccupation pour l’évaluation de l’impact social ; * Ambition de développement sur de nouveaux territoires, à moyen terme. **Comment ?** * Sélectionner 4 projets lauréats par une procédure publique d’appel à projets * Accompagner les projets lauréats pendant 6 mois en fournissant les ressources nécessaires à l’expérimentation des projets sélectionnés * Tester le produit ou service des projets accompagnés, au sein d’un ou plusieurs terrains d’intervention de la Croix-Rouge française * Permettre des opportunités de partenariats durables avec la Croix-Rouge française. **Clôture des candidatures : 3 avril 2022**

Accélérateur 21| Croix-Rouge française 21 Rue de la Vanne, 92120 Montrouge



