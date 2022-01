PROGRAMME ALLUMEURS DES TOILES – JANVIER Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Clamecy Nièvre Clamecy 5.6 EUR Les allumeurs des toiles sont de retour !

En ce début d’année, venez vous réchauffer tout en découvrant des projections aussi fascinantes qu’intéressantes ! Voici le programme du mois de Janvier :

Lundi 31 Janvier à 18h et mardi 1 février à 20h : Projection du film » Tre Piani » de Nanni Moretti (fiction), durée 1h59.

