Programme 3 – La sélection de Jérémy Oury et de 36 degrés Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

Programme 3 – La sélection de Jérémy Oury et de 36 degrés Jérémy Oury est un artiste qui combine la création musicale et visuelle pour réaliser des mappings singuliers ou des installations numériques immersives 23 et 24 mars Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Limelight — Entropy

Julius Horsthuis & Eric Raynaud — Isometric

Kati Katona — Emergence

9GD — Burn

Jeremy Oury — Exo Cortex 3.0

Thomas Vanz – Odeus

Bruno Ribeiro – L’Effondrement

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

sous dôme festival des arts numériques