Programme 2 – Sélection de l’appel à films, partie II Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

Programme 2 – Sélection de l’appel à films, partie II Vous pourrez notamment assister à des projections d’œuvres immersives lauréates de l’appel à films lancé par la Cité et de créations sélectionnées par l’association 36° et Jérémy Oury 23 et 24 mars Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Sagrado Selvagem – Leticia RMS (Brésil)

Local Dystopias in the Global Utopia – Sergey Prokofyev (Ukraine)

Stardust – Filip Roca (Montenegro)

Undetermined Outcome – Rocco Helmchen & Johannes Kraas (Allemagne)

I spread – Alejandra Rios Ruiz (Mexique)

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

sous dôme festival des arts numériques