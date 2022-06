Programme 1 : 18ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas Centre Wallonie Bruxelles (Paris Centre) Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 9 au 18 juin 2022, le Festival propose gratuitement à tous de découvrir un panorama de la création cinématographique numérique à travers une programmation inventive et audacieuse de courts-métrages venus du monde entier. 18ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas À l’heure où le numérique permet à chacun de faire son cinéma, la 18ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas, Festival International des Cinémas Numériques, a pour vocation de montrer l’effervescence créative d’un cinéma curieux et insolite. Du 9 au 18 juin 2022, le Festival propose gratuitement à tous de découvrir un panorama de la création cinématographique numérique à travers une programmation inventive et audacieuse de courts-métrages venus du monde entier. Cette année le festival est de retour entièrement en présentiel. Les projections seront suivies de rencontres-débats, en présence des équipes des films. Poursuivant ce qui a fait la spécificité de cette manifestation, Le projet Nouveaux Cinémas participe également activement à la création numérique en produisant, après un concours de scénario, chaque année un court-métrage qui sera projeté en tant que film d’honneur pendant le Festival. Le Lauréat 2020/21 : Ce que tu souhaites entendre de Fayrouz Harmatallah Sbaï

Le Lauréat 2021/22 : Madeleine et Figaro de Roxane Fomberteau Le Jeudi 09 Juin 2022 au Centre Wallonie Bruxelles (Paris Centre) à 20H30. Programme 1

Second souffle de Lucas Renault (France) 18’013919 de la classe de Première Cinéma du Lycée Notre Dame de Bel Air à Tarare (France) 5’28

Luce et le Rocher de Britt Raes (Belgique) 12’59

Les Gorges d’Elsa Thomas (France) 18’54

Monsieur Lucien Robin Barriere (France) 9’02

Ce que tu souhaites entendre de Fayrouz Harmatallah Sbaï (France) 22′ Entrée gratuite, réservation conseillée. Centre Wallonie Bruxelles (Paris Centre) 127 Rue Saint-Martin 75004 Paris Contact : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=415 info@cinefac.fr http://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas http://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=415

