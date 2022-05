Programmation Vendredi 20 Mai Porte de la Craffe, 20 mai 2022, Nancy.

**Programmation du Vendredi 20 Mai :** **Scène de l’Arche :** -18h00 – 19h00 : **Boom Boom Kids :** Spectacle humorythmique / jeune public / à partir de 6 ans / Tarif Unique 6€ Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être sérieuse ? Avec Boom Boom Kids, Stéphane Bournez et Eliott Houbre jouent avec des baguettes de toutes tailles (même géantes), des raquettes de ping-pong et de tennis, des boomwhackers et du hang. Les Boom Boom Kids s’en donnent à cœur joie, livrant un duel de pitreries rythmées à gogo et au cordeau. Et l’air de rien, on y apprend… beaucoup. Un voyage musical, drôle et poétique au cœur du rythme et de la percussion… interdit aux adultes ! -20h00 – 21h00 : **Les filles de Illighadad :** Blues Touareg Rarement on aura entendu des sons qui résonnent avec autant d’émotion. A la guitare et au chant, Fatou Seidi Ghali dirige ce groupe avec un jeu mesuré et calme. Elle est l’une des seules guitaristes féminines de musique touareg, dans un monde dominé par le genre masculin. Avec ses deux cousines au chant qui complètent le band, les filles de Illighadad proposent une musique minimaliste, poétique et féminine où les rythmiques transes et ancestrales des « Tendes » viennent soutenir un blues lancinant et mélodieux. L’Amour, la religion, les difficultés de la vie, la joie de la communauté, la glorification de la nature et la culture Touaregs sont les thèmes distillés au gré de leurs morceaux. -22h00 – 23h00 : **Serpent :** Post Funk Post-punk, post-funk et post-moderne, Serpent déchiquette les étiquettes. Le groupe emmené par Lescop est composé des musiciens de Juliette Armanet, Julien Doré, BB Brunes, … Ils avancent à bas bruit, sournois et menaçants comme cette époque incertaine. Les morsures, multiples, n’en seront que plus terribles. Celles des guitares qui cisaillent méthodiquement l’espace, celles d’une rythmique qui tranche à vif, et cette voix convulsive, belliqueuse, qui ne lâchera le morceau qu’une fois vaincu, exsangue, au terme d’un assaut éclair. -00h00 – 1h00 : **Zep :** Electronic Broken Jazz Soutenu par des artistes comme Fred Durst (Limp Bizkit) ou des plateformes comme UNILAD, ce multi-instrumentiste s’est fait connaître en postant des sons sur les réseaux sociaux. Vites devenues virales, ses vidéos de broken beat et de hip-hop comptent aujourd’hui des millions de vues sur Instagram et TikTok. Son premier album ‘ Taped’ qui est prêt à sortir est pour lui l’occasion de jouer son tout premier show en France ! **Tarif 3 concerts Les filles de Illighadad / Serpent / Zep :** **Sur Place : 17€ / Tarif Réduit : 10€ / Tarif Plein : 15€** **Scène la Terrasse :** **3 Séance de Karaoké Funky Fresh :** 19h00 – 20h00 / 21h00 – 22h00 / 23h00 – 00h00 / Gratuit Des tubes, quelques duos, des chansons d’amour, des chansons cultes, qui donnent envie de danser … c’est parti pour le karaoké funky fresh ! Venez partager avec nous votre passion pour la musique et laissez-vous gagner par la flamme des plus grands artistes ! On vous laisse le micro et c’est promis … on a prévenu les voisins ! Scène La Guinguette : 18h00 – 21h00 : **Restitution l’EMAN** Gratuit L’EMAN est fière de vous présenter la restitution de ses multiples ateliers de pratiques musicales collectives ! L’EMAN, c’est LA MUSIQUE ENSEMBLE et couvre en pratiques amateures pas moins de 16 ateliers : du rock, en passant par le jazz et autres musiques orchestrales, musiques latines, chant gospel, chœur d’enfants, atelier percussions … En ouverture du festival, sur la scène de la guinguette, ados et adultes de chaque atelier viendront présenter sur scène 2 morceaux de leur répertoire. Un moment de partage et de convivialité. En scène ! 22h00 – 01-00 : **Jam & Open Mic** Gratuit / jazz – funk – hip hop – latin Réunis autour du saxophoniste Nicolas Gegout qui se balade entre les styles et les groupes avec une facilité déconcertante, le quartet composé de Guillaume Cherpitel au piano, Mathieu Loigerot à la contrebasse et Yragaël Unfer ouvrira la première jam session à Nancy Jazz Kraft avec un répertoire allant du jazz traditionnel au funk, en passant par le hip hop ou les musiques latines. Amis musiciens, rappeurs et chanteurs, n’hésitez pas à monter sur scène et prendre part à ce bœuf sans frontière ! Un seul crédo : partage, improvisation et bonne humeur !

Porte de la Craffe Porte de la Craffe, 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:00:00 2022-05-20T01:00:00