Programmation – Vacances de printemps Le Carmel – Maison du patrimoine, 12 avril 2022, Abbeville.

Programmation – Vacances de printemps

du mardi 12 avril au samedi 23 avril à Le Carmel – Maison du patrimoine

### **VISITES GUIDÉES** **12 et 19 avril / 15 h / Un jour, une œuvre : la peinture de paysage** Amoureux de la baie de Somme et des grands espaces, Henri Caron ( 1860 – 1941) s’illustre par des paysages dont la quiétude est interrompue par la présence d’oiseaux. Avec « La plage de Cayeux sur Mer » d’Henri Caron, plongez en exclusivité dans la peinture de paysage. Retour sur ce style pictural ! En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil du musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin – Durée : 1h – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **13 et 20 avril / 15h00 / Balade à la Bouvaque** À l’occasion du Festival de l’oiseau, seul ou en famille, devenez ornithologue le temps d’une visite. Votre terrain de jeu sera les soixante hectares du Parc de la Bouvaque. Votre défi, sera de trouver à l’aide de jumelle, les quelques espèces d’oiseaux emblématique du parc. À la clef, un goûter convivial au cœur de la Bouvaque. En pratique : 4€ / adulte – Rendez-vous à l’entrée du Parc de la Bouvaque, rue scardon à Abbeville – Durée : 1h – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **14 avril et 21 avril / 15h / L’ancien monastère du Carmel et ses oiseaux** Cet ancien monastère et ses jardins de 9000 m² ont été occupés par les frères Capucins puis par les sœurs carmélites du XVIIe à la fin du XXe siècle. La visite commentée des bâtiments claustraux vous permettra de comprendre l’évolution du lieu, d’apprécier le quotidien des dernières religieuses et de découvrir, à l’occasion du Festival de l’oiseau, l’exposition « Per Flumen » de l’artiste Raphaëlle Peria. En pratique : 4€ / adulte – Rendez-vous au Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36 rue des Capucins – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **15 et 22 avril / 15 h / Les oiseaux disparus d’hier et d’aujourd’hui** Le saviez-vous ? Le musée Boucher de Perthes possède quelques espèces rares d’oiseaux disparus dont le grand Pingouin. En salle ou dans les réserves, la visite sera l’occasion de mettre en lumière les oiseaux en voie d’extinction. En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil du musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin – Durée : 1h – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **16 et 23 avril / 15 h / L’exposition « De feutre et de plume. Les oiseaux de Jochen Gerner et du musée »** Accompagné d’un médiateur du patrimoine, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du Carmel-Maison du patrimoine. En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil de la chapelle du Carmel – Maison du patrimoine, 34-36 rue des capucins, 80100 Abbeville Durée : 1h – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 ### **VISITES-ATELIERS** **13 avril / 10 h – 11 h 30 / La volière aux oiseaux / 7-11 ans** Les oiseaux aux mille couleurs de Jochen Gerner ont fait leur entrée au Carmel – Maison de patrimoine. Venez les voir et venez créer des oiseaux artistiques. Les meilleures créations seront affichées dans l’exposition du Carmel-Maison du patrimoine. En pratique : 5 € / enfant – Âge : de 7 ans à 11 ans – Rendez-vous à l’accueil de la chapelle du Carmel – Maison du patrimoine, 34-36 rue des capucins, 80100 Abbeville Durée : 1h30 – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **20 avril / 10 h – 11 h 30 / Art et oiseaux selon Jochen Gerner / 12-16 ans** En écho à l’exposition « De feutre et de plume. Les oiseaux de Jochen Gerner et du musée », venez créer une œuvre artistique. Les meilleures créations seront affichées dans l’exposition du Carmel-Maison du patrimoine. En pratique : 5 € / enfants – Âge : de 12 ans à 16 ans – Rendez-vous à l’accueil de la Chapelle du Carmel, 34-36 rue des Capucins 80100 Abbeville Durée : 1h30 Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69

Sur inscription

Abbeville – Pôle patrimoine

Le Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T15:00:00 2022-04-12T16:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T11:30:00;2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T16:00:00;2022-04-19T15:00:00 2022-04-19T16:00:00;2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T11:30:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:00:00;2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T16:00:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00