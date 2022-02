Programmation vacances de février du centre de loisirs la caravelle au Pouliguen 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Programmation vacances de février du centre de loisirs la caravelle au Pouliguen 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen, 7 février 2022, Le pouliguen. Programmation vacances de février du centre de loisirs la caravelle au Pouliguen

du lundi 7 février au vendredi 18 février à 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen

Bientôt les vacances ? Voici le programme des activités ! À l’occasion des prochaines vacances scolaires, du lundi 7 au vendredi 18 février, les structures jeunesse de la Ville proposeront aux enfants et aux jeunes de multiples activités. Retrouvez en pièce jointe les programmes détaillés de l’Accueil de loisirs « La Caravelle » (pour les enfants âgés de 3 à 11 ans)

Public

Bientôt les vacances ? Voici le programme des activités ! À l’occasion des prochaines vacances scolaires, du lundi 7 au vendredi 18 février, les structures jeunesse de la Ville proposeront aux en… 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T19:00:00;2022-02-08T09:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T19:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T09:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-13T09:00:00 2022-02-13T19:00:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T19:00:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen Adresse 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Programmation vacances de février du centre de loisirs la caravelle au Pouliguen 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen 2022-02-07 was last modified: by Programmation vacances de février du centre de loisirs la caravelle au Pouliguen 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen 7 février 2022 16 bis allée des mouettes 44510 Le pouliguen Le pouliguen Le Pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique