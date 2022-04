Programmation Samedi 21 Mai Porte de la Craffe, 21 mai 2022, Nancy.

**Programmation du Samedi 21 mai :** ———————————— ### **Scène L’arche :** 10h00-11h00 puis 14h00 – -15h00 : **Le meilleur de Pascal Parisot** Chanson / spectacle jeune public / à partir de 4 ans / tarif unique : 6€ Accompagné par ses fidèles compagnons de route : Jacques Tellitocci et Pascal Colomb, Pascal Parisot part en gala avec son costume et son bouquet de chansons. La fine fleur de tout ce qu’il a écrit pour les enfants ! Une bonne vingtaine de morceaux dont quelques incontournables seront au rendez-vous. Ce sera probablement drôle, certainement poétique, sans doute rythmé, à tous les coups joyeux. 16h30 – 17h30 : **Dada Blues** Récit et musique au cœur du peuple noir / à partir de 8 ans / Tarif Unique : 6€ Avec ce spectacle, Thomas Milanese, comédien et musicien, revient avec justesse et subtilité sur l’histoire du blues, une histoire qui se confond immanquablement avec celle du peuple noir, depuis ses premiers pas en Amérique jusqu’aux combats pour l’émancipation. Un récit musical onirique et sensible au cœur du blues. 19h00 – 20h00: **Lido Pimienta** Electro Pop Écriture puissante et mélodies engagées, Lido Pimienta est une artiste complète, qui définit elle-même sa musique de « Pop Satanico ». Une pop satanique qui mélange beat électroniques, synthés analogiques, et rythmes afro-colombiens, faite pour interroger et réveiller les esprits et les consciences. Le son de « la Papessa » est résolument une expérience à vivre en live. 21h30 – 22h30 : **Vicky R** Rap Vicky R rappe comme elle respire. Nourrie par le rap U.S., la variété et le rap français, la musique gabonaise ou encore le zouk, l’artiste se sent comme chez elle sur toutes les prods, pourvu que la qualité soit là. Son feat avec Chilla, Bianca Costa et Le Juiice sorti fin 2021 l’a révélée et imposée dans le game. Sous autotune, en chantant ou en kickant sur des sonorités trap ou R&B, ses morceaux RHC et Rien ne vaut la vie issus de son dernier EP inaugurent une trajectoire prometteuse dans le rap français. 00h00 – 01h00 : **Zaho de Sagazan** Chanson Electro Zaho de Sagazan c’est d’abord une voix singulière, grave et puissante, de celles qui ne passent pas inaperçues et qui font dresser les poils. Un timbre grave porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’électronica française. Passant des murmures aux cris, l’artiste de 21 ans s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante. **Tarif 3 concerts Lido Pimienta / Vicky R / Zaho de Sagazan :** **Sur Place : 17€ / Tarif Réduit : 10€ / Tarif Plein : 15€** ### **Scène de la Terrasse** 10h00 – 13h00 : **Semeurs de sons** Initiation aux instruments du monde / Gratuit / Sans inscriptions La nature sera au coeur de la rencontre avec Semeur de Sons : didjeridoo, conque, guimbarde en bambou, flûtes d’amour, pierres chantantes, appeaux, tambours, sonnailles, tiges de berces, gong… A travers une installation sur table, présentant plus de 100 objets sonores façonnés à partir de matière minérale, animale et végétale, le semeur de sons emportera le public à la découverte des sons des peuples autochtones en lien avec leur environnement naturel. Émerveillement garanti ! 14h – 16h30 : **Atelier Linogravure avec la Mutinerie** A partir de 7 ans – Gratuit sans inscriptions Venez découvrir la lino, une technique de gravure accessible à tous ! Proposé par le collectif La Mutinerie, cet atelier permettra à petits et grands de s’initier à cette technique d’impression particulière : un morceau de lino, quelques outils, de l’encre et du papier. Et le tour est joué ! 14h00 – 16h30 : **Fresque Participative avec Posca** Gratuit Coloriage participatif avec POSCA samedi après-midi. Atelier Créatif pour les petits et les grands ! Viens apportez ta contribution à la fresque participative inspirée par l’affiche de l’année. Animée par Virgules Ateliers et La Maison de l’Architecture de Lorraine. **Les Fils de Flûte :** 3 sessions de Quizz Musical 17h30-18h30 puis 20h00 – 21h00 et 22h30 – 23h30 / Gratuit Pur produit de la génération Covid, ce duo décadent et décalé revisite les standards de la soul music et du disco. En plus de vous faire groover jusqu’au bout de la nuit, leur mission est de vous réconcilier avec la flûte à bec ! Toi qui a raté ta vie, ne manque pas cette Fluto-disco Party et prépare toi à ce blindtest géant ! Cadeaux funky garantis ! ### **Scène de la Guinguette** 12h00 – 14h00 : **2 Panheads Ambient Set** DJ Set / Gratuit Le mot d’ordre de 2panHeads – groupe messin passé en 2021 à NJP – est d’habitude la « teuf et le zbeul à tout prix ». Mais à l’occasion de Nancy Jazz KRAFT, on leur a proposé de venir en format « sieste party » afin de réveiller vos oreilles en douceur le samedi matin. Parce que fête rime aussi avec lendemain de soirée, 2panHeads vous mijotera, à l’heure du brunch, une improvisation de 2h30 où nappes sonores et synthétiques, du drone à l’ambient, raviront celles et ceux en mal de lendemain ou en extase digestive. 15h00 – 16h30 : **Tu peux toujours rêver** A partir de 4 ans / Conte Musical / Gratuit Un voyage en chanson à la rencontre de Jean-Mou et Jean-Fou. Ces deux petits garçons au tempérament diamétralement opposé, vont devenir très vite complices à travers leurs aventures et leurs rêves communs, remplis de surprises et de drôles de personnages. Dans ce spectacle aux multiples instruments, venez découvrir leurs émotions et leurs péripéties, en vous promenant entre leur imaginaire et leur quotidien le temps d’un été. 17h00 – 18h30 et 00h00 – 01h00 : **Tubatomix** DJ Set – vinyles only – Gratuit Naviguant entre des tubes incontournables et des pépites méconnues, TUBATOMIX délivre un set vinyles original aux sonorités funk, world, disco, pop, dance, new wave et electro. Les galettes chinées des années 70’s 80’s 90’s sont dépoussiérées et vous mettront du baume au cœur autant qu’elles vous feront danser ! 20h00 – 21h00 : **Back To C** Jazz / Gratuit Lauréat du #NancyJazzUp 2021, ce trio jazz lorrain s’est rassemblé autour d’un instrument tombé dans l’oubli mais qui a connu son heure de gloire entre 1910 et 1930 : le C Melody Sax. Entre le ténor et l’alto, ce saxophone sonne comme aucun autre du fait de sa particularité : être un saxophone « non-transpositeur ». S’il a parfois mauvaise réputation, il s’impose ici comme le quatrième membre du groupe. Le messin Pierre Cocq-Amann l’apprivoise, le dompte et joue avec ses spécificités. Composé de Pierre Brouant au clavier et Niels Engel à la batterie, les sonorités de BACK TO C rappellent autant les classiques de l’histoire du jazz (Kenny Garrett) que des influences plus actuelles (E.S.T.). Leur premier album Deeper, sorti en mars 2022 sera à découvrir sur scène. 22h30 – 23h30 : **Goldencut** Electro Rap / Gratuit Si c’est bien l’esthétique hip-hop qui prime, les sons de Goldencut frappent avec force aux portes du rock, de la trap, de l’électro. Flow sans accroc flirtant autant avec le spoken word qu’avec la rage animée, productions soignées nourrissant un rap organique et interstellaire, ces trois musiciens alchimistes façonnent un hip-hop incandescent. Tantôt sombre et hybride, aussi rock qu’électronique, Goldencut est une expérience à résultat modulable immergeant dans un hip-hop ciselé et transcendant.

