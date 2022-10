Programmation participative : Anim’&Vous Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Lamballe-Armor

Programmation participative : Anim’&Vous Lamballe-Armor, 19 octobre 2022, Lamballe-Armor. Programmation participative : Anim’&Vous

34 Rue Jean Jaurès Ludothèque Maison de l’enfance La Farandole Lamballe-Armor Ctes-d’Armor Ludothèque 34 Rue Jean Jaurès

2022-10-19 13:30:00 – 2022-10-19 15:00:00

Ludothèque 34 Rue Jean Jaurès

Lamballe-Armor

Ctes-d’Armor Pendant que vos enfants joueront à la ludothèque, nous vous proposons de venir partager vos idées, vos envies (et un temps de convivialité !) pour construire le programme des animations familiales » Anim’& Vous » pour l’année 2023. Sur inscription. Ludothèque 34 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Maison de l'enfance La Farandole Adresse Lamballe-Armor Ctes-d'Armor Ludothèque 34 Rue Jean Jaurès Ville Lamballe-Armor lieuville Ludothèque 34 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor Departement Ctes-d'Armor

Lamballe-Armor Maison de l'enfance La Farandole Lamballe-Armor Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/

Programmation participative : Anim’&Vous Lamballe-Armor 2022-10-19 was last modified: by Programmation participative : Anim’&Vous Lamballe-Armor Lamballe-Armor Maison de l'enfance La Farandole 19 octobre 2022 34 Rue Jean Jaurès Ludothèque Maison de l'enfance La Farandole Lamballe-Armor Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Ctes-d'Armor