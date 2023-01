Programmation musicale jeune public à la Philharmonie La Philharmonie de Paris, 1 janvier 2023, Paris.

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 :

. payant

Concerts, spectacles, activités en famille, la Philharmonie de Paris gâte les familles. Découvrez la programmation musicale jeune public de ce dernier trimestre 2022.

Janvier

Claude Debussy – Iberia

Opus – Orchestre du CRR de Paris – Orchestre Symphonique du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt – Pierre-Michel Durand – Eric Wolfer

Un voyage dans l’imaginaire de Debussy à travers son propre récit de la composition d’Iberia, oeuvre évoquant ses rêves d’Espagne.

Coproduction Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, Pôle d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt , Philharmonie de Paris

Samedi 14 janvier 2023 — 15h00

14€ – Réservez

Secret d’instrument – Un stradivarius de poche

Concert sur instruments du Musée • Adultes et adolescents • Musée de la musique – Cité de la musique

Les trésors de la collection dévoilent leurs secrets et leur sonorité exceptionnelle dans un dialogue entre musiciens et membres de l’équipe de Conservation et Recherche du Musée de la musique.

Samedi 14 janvier à 15h30

9 € – Entrée du Musée incluse – Gratuit pour les moins de 26 ans – Réservez

Poupoule

Concert insolite proposé par la comédienne et chanteuse Justine Curatolo avec la pianiste Élisa Bellanger et les dessins de Marion Auvin, Poupoule met musique(s) et dessin(s) en intime résonance pour célébrer la créativité débridée de Francis Poulenc.

Samedi 28 janvier à 15h00 et dimanche 29 janvier à 11h – Spectacle en famille (à partir de 7 ans)

10€-14€ – Réservez

Parade

Musiciens amateurs d’Île-de-France – Académie Fratellini – Jane Latron – Satie, Milhaud- Le même homme se cache derrière Parade, composé par Satie, et Le Bœuf sur le toit, écrit par Milhaud : il s’agit de Cocteau, qui a rédigé l’argument des deux ballets.

Samedi 28 janvier à 18h00 – Restitution (tout public)

Liste d’attente

Francis, Germaine, Darius et les autres

Musiciens de l’Orchestre de Paris et Conservatoire de Paris – Les concerts-promenades permettent à des musiciens, conteurs ou danseurs d’investir le Musée en proposant concerts, performances, ateliers… Le musée se fait ainsi lieu de musiques et d’art vivant, d’où naissent la rencontre et la découverte.

Dimanche 29 janvier à 14h30 et 15h30 – Concert-promenade au Musée (à partir de 8 ans)

9€ – Réservez

La Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda?publicTypeGps=2%2B3%2B4&types=1

la Philharmonie