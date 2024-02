Programmation musicale jeune public à la Philharmonie La Philharmonie de Paris Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

.Tout public. payant

Concerts, spectacles, activités en famille, la Philharmonie de Paris gâte les familles. Découvrez la programmation musicale jeune public qui s’offre à vous en ce moment.

La programmation pour les vacances :

À la Philharmonie des enfants :

À l’occasion des vacances de février, les animaux font leur carnaval à la Philharmonie des enfants. Partez à la découverte d’un parcours sonore composé de bruits d’insectes et d’animaux à trouver et à écouter dans les murs de l’espace. Vous pourrez également vous plonger dans l’univers du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns en visionnant des extraits dans l’espace immersif « Plein les oreilles ». Et pour marquer votre expérience, des ateliers maquillage vous seront proposés à plusieurs reprises.

> Atelier maquillage les 13,14, 17, 21, 24 et 25 février (Inclus dans le prix du billet classique).

Visites et ateliers

De 2 à 6 ans

Les enfants, accompagnés ou non, découvrent le Musée et ses instruments extraordinaires, au fil de l’histoire de la musique et à travers le monde. Ils rencontrent un musicien pour partager un temps d’écoute et d’échange. En atelier, ils jouent avec les sons, s’improvisent chefs d’orchestre ou construisent ensemble une courte pièce musicale.

Pratique musicale

A partir de 7 ans

Les enfants, accompagnés ou non, découvrent le Musée et ses instruments extraordinaires, au fil de l’histoire de la musique et à travers le monde. Ils rencontrent un musicien pour partager un temps d’écoute et d’échange. En atelier, ils jouent avec les sons, s’improvisent chefs d’orchestre ou construisent ensemble une courte pièce musicale.

A partir de 15 ans – Visite guidée

Le croirez-vous si l’on vous racontait qu’il existe des violons de poche et des contrebasses mesurant plus de 3,50 mètres ? Si l’on vous affirmait que le saxophone fait partie de la famille des « bois », et le didgeridoo des « cuivres » ? Ou encore que les carapaces de tortues ou de tatous peuvent servir à fabriquer des instruments de musique ?

Avec un millier d’œuvres exposées illustrant plus de quatre cents ans de musique, la collection du Musée de la musique recèle d’étonnants trésors, qui raviront les simples curieux comme les chasseurs de sons aguerris. Durant la visite, un conférencier-musicologue vous guidera parmi une sélection de ses chefs-d’œuvre favoris. Il vous fera (re)découvrir les détails insolites d’instruments connus ou moins connus et vous révèlera leurs savoureux secrets.

Spectacles

Dimanche 18 février à 15h et 18h – Dans le cadre du week-end OXMO PUCCINO

LA RELÈVE – Concert en famille | À partir de 5 ans

Dimanche 25 février à 14h30 ou 15h30

SONATES ET MÉLODIES – Concert-promenade au Musée | À partir de 8 ans

La Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019

