Du dimanche 01 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

Concerts, spectacles, activités en famille, la Philharmonie de Paris gâte les familles. Découvrez la programmation musicale jeune public.

MAI

MUERTO O VIVO – Spectacle en famille (à partir de 7 ans)

Samedi 20 mai à 15h et dimanche 21 mai à 11h

Compagnie Mon Grand l’Ombre

Spectacle hybride aussi original qu’inventif, élaboré par la compagnie Mon Grand l’Ombre, Muerto o Vivo conjugue cinéma d’animation, théâtre et musique pour raconter une chatoyante fable futuriste en oscillation constante entre burlesque et fantastique. Plus d’infos

LEWIS MURPHY / BELONGINGS – Spectacle en famille (à partir de 9 ans)

Samedi 27 mai à 11h et à 15h

Musiciens de l’Orchestre de Paris – Chœurs d’enfants et de jeunes de l’Orchestre de Paris – Ingrid Roose – Benoît Bénichou

Un sujet d’actualité pour cet opéra dédié au jeune public, mettant en scène le destin de jeunes réfugiés en 1940 et de nos jours : une méditation intemporelle qui traverse les générations, porteuse d’un message de réconfort et d’espérance. Plus d’infos

JUIN

À TOUT VENT – Concert participatif en famille (En famille, enfants à partir de 8 ans)

Dimanche 4 juin à 19h

Concert monstre – Jérôme Hilaire – Aznavour, Berlioz, Christine and the Queens, Dukas…

Précédés d’une ou de plusieurs répétitions, ces concerts invitent les spectateurs à prendre part au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits d’œuvres préparés au préalable. Plus d’infos

LE CHAT DU RABBIN – Concert en famille (à partir de 7 ans et adultes)

Samedi 10 juin à 16h

Dessins de Joann Sfar – Orchestre de chambre de Paris – Marc-Olivier Dupin – Benoît Marchand

Après un délicieux Monsieur Crocodile, Marc-Olivier Dupin continue son chemin, en compagnie de Joann Sfar, avec un nouveau conte musical pour les plus jeunes.

