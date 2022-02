Programmation musicale jeune public à la Philharmonie en mars Philharmonie de Paris, 1 mars 2022, Paris.

Concerts, spectacles, activités en famille, la Philharmonie de Paris gâte les familles. Découvrez la programmation musicale jeune public en mars.

Dimanche 13 mars | 15h – LE LAC DES CYGNES – Concert en famille – Série Opus (à partir de 8 ans)

Orchestre Symphonique du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt

Orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris

Pierre-Michel Durand, direction

Clément Hervieu-Léger, comédien

Mirabelle Ordinaire, livret, coordination artistique

Laurent Sarazin, réalisation vidéo

Radoslav Majerik, voix-off

Salle des concerts – Cité de la musique

Les concerts Opus sont le rendez-vous de la musique et de l’histoire. Orchestre, narration dramatique et documentaire audiovisuel immergent le spectateur dans les dernières décennies du XIXème siècle alors que Tchaïkovski compose sa première musique de ballet à la demande du théâtre Bolchoï de Moscou. Clément Hervieu-Léger conte le récit du prince Siegfried dont le destin est entremêlé à celui d’une mystérieuse femme transformée en cygne. Plus d’infos

Dimanche 13 mars | 16h – JEAN DE LA LUNE – Conte musical de 4 à 6 ans

D’après Tomi Ungerer – Musiciens de l’Orchestre de Paris

Jean de la Lune profite du passage d’une comète pour rendre visite aux terriens. Mais certains ne sont pas prêts à le recevoir et Jean doit bientôt s’enfuir. Au fond de la forêt, il rencontre alors un bien curieux savant qui l’accueille en ami dans son vieux château… Avec quatre musiciens de l’Orchestre de Paris, écoutez son histoire et participez, en musique et chansons, à son aventure. Plus d’infos

Salle de conférence – Philharmonie

Dimanche 20 mars | 10h et 11h – SUR LES PAS DE SIMÉON – Atelier-concert de 3 mois à 3 ans

Chloé Cassagnes, comédienne

Eriko Minami, piano

Fabien Norbert, trompette

Parents et enfants vivent un concert en intimité au plus près des artistes. Exploration des instruments et interactions avec les musiciens immergent le public dans un moment de poésie musicale pendant 40 minutes. Une occasion pour les parents de partager les premières émotions musicales de leurs enfants. Plus d’infos

Salle de conférence – Philharmonie

Dimanche 20 mars | 11h et 16h – A L’OMBRE DES NOMBRES – Spectacle en famille (à partir de 7 ans)

Martine Altenburger, violoncelle, voix, percussion

Lê Quan Ninh, voix, scie musicale, percussion

Aurélie Maisonneuve, voix, percussion

Les nombres sont la grande affaire de la musique, celle de Iannis Xenakis en particulier, lequel composait souvent à l’aide de principes issus des mathématiques. Pour illustrer cette relation, les trois musiciens, au gré des pièces qu’ils interprètent, font apparaître littéralement les nombres qui les sous-tendent. Au fur et à mesure, le plateau s’illumine au rythme de la musique de Xenakis, de Cage ou d’Aperghis. Plus d’infos

Amphithéâtre – Cité de la musique

Dimanche 20 février | 14h30 et 15h30 – XENAKIS INTIME – Concert-promenade au Musée (à partir de 10 ans)

Trio Xenakis, percussions

Émilie Girard-Charest, violoncelle

Solistes de l’ensemble intercontemporain

Si l’on retient souvent, du visionnaire Xenakis, ses œuvres orchestrales et ses grands projets d’architecture, ce concert dresse un portrait intime du compositeur, en scrutant les petites formes de son répertoire, dont l’emblématique Tétras pour quatuor à cordes. Plus d’infos

Musée de la musique – Cité de la musique

Mercredi 23 mars | 14h30 et 17h30 – MA VIE DE COURGETTE – Ciné-concert en famille (à partir de 8 ans)

Film de Claude Barras, Suisse/France, 2016, 66 mn

Musique de Sophie Hunger(création)

Scénario de Céline Sciamma

Sophie Hunger, voix, guitare, synthétiseur

Alexis Anérilles, synthétiseur, marimba, basse, bugle

Kristina Koropecki, violoncelle

Figure saillante de la scène suisse contemporaine, évoluant entre pop-rock, folk et jazz, l’auteure-compositrice-interprète Sophie Hunger orchestre un ciné-concert sur Ma vie de courgette, superbe film d’animation dont elle a signé la musique originale. Plus d’infos

Salle des concerts – Cité de la musique

