Programmation musicale jeune public à la Philharmonie en avril

Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

payant

Concerts, spectacles, activités en famille, la Philharmonie de Paris gâte les familles. Découvrez la programmation musicale jeune public en avril.

SUR LES PAS DE SIMEON (Atelier-concert de 3 mois à 3 ans)

Dimanche 3 avril, 10h et 11h – Salle de conférence – Philharmonie

Chloé Cassagnes, comédienne / Eriko Minami, piano / Fabien Norbert, trompette

Parents et enfants vivent un concert en intimité au plus près des artistes. Exploration des instruments et interactions avec les musiciens immergent le public dans un moment de poésie musicale pendant 40 minutes. Une occasion pour les parents de partager les premières émotions musicales de leurs enfants.

PIERRE FEUILLE LOUP (Spectacle en famille à partir de 6 ans)

Samedi 9 avril, 11h et 15h – Amphithéâtre – Cité de la musique

Les Vibrants Défricheurs : Sylvain Choinier, guitare / Jeanne Gogny, conteuse / Lison de Ridder, création graphique, dessin, animation / Johann Abiola, mise en scène

Pierre Feuille Loup est un voyage à travers trois histoires : le célèbre Pierre et le Loup de Prokofiev et deux autres légendes, écrites sur mesure. Accompagné par la voix de Jeanne Gogny et les dessins créés et montés en direct de Lison De Ridder, Sylvain Choinier nous emmène à travers les multiples sonorités de la guitare amplifiée et propose un arrangement de Pierre et le Loup pour guitare seule tout en modernité.

PROKOFIEV CHAMBRISTE (Concert-promenade au Musée à partir de 8 ans)

Dimanche 10 avril, 14h30 et 15h30 – Musée de la musique – Cité de la musique

Avec les Musiciens de l’Orchestre de Paris

Si la postérité a consacré Pierre et le loup, elle a oublié trop vite les autres pièces de musique de chambre de Prokoviev, à tord. Les musiciens de l’Orchestre de Paris ont choisi d’interpréter la Sonate pour deux violons, la Sonate pour violon seul, la célèbre Ouverture sur des thèmes juifs et quelques pièces d’improvisations klezmer.

