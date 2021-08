Date et horaire exacts : Du 1 septembre 2021 au 30 juin 2022 :

lundi de 18h à 20h

payant

Votre enfant souhaite découvrir la programmation AI ? Le centre Paris Anim’ Baudricourt propose cette activité en atelier régulier pour les ados de 10 / 17 ans.

Vous souhaitez apprendre les langages informatiques ?

La programmation de l’intelligence artificielle (AI) est le nouveau sujet phare et secteur à la mode. L’intelligence artificielle évolue très rapidement et ses applications deviennent de plus en plus nombreuses. L’IA tend à devenir indispensable pour les organisations et les personnes dans le futur. C’est un domaine qui passionne beaucoup de développeurs et il existe de nombreux outils pour contribuer à son développement. Parmi les langages de programmation pour l’IA, il y a Python, C++, Lisp, Prolog… Quel langage de programmation choisirez-vous d’apprendre pour l’avenir et concevoir des produits d’IA !!!