Clamecy Nièvre Voici la programmation des évènements qui auront lieu cet hiver 2021/2022 !

-DUO TRAD QUI DECAP’ Le 30 Ocotbre à 19h30 : un duo musical à l’accordéon et instrument à vent, entre Lagrange et Rutkowski

– CHANSONS DE TOUT TEMPS CANON Le 27 Novembre à 19h30 : avec Les Claudios

– SCENE OUVERTE sur le programme du Festival Résistance porté par la Ville de Clamecy Le 04 Décembre de 17 à 19h

– ROCK GARAGE avec Blue Orchid : Le 18 Décembre à 19h30

– QUINTET ACCOUSTIQUE avec Les Darons : Le 15 Janvier 2022 à 19h30 Venez profitez de ces évènements en cette fin d’année autour d’une bière artisanale à la Brasserie ! +33 7 82 23 94 53 Voici la programmation des évènements qui auront lieu cet hiver 2021/2022 !

