Bonnat Creuse Bonnat Venez vous initier à la programmation d’objets du quotidien (domotique, robotique) et à la création par l’impression 3D. Vous pourrez participer à la conception de détecteurs de CO².

Les ateliers sont tout public, et accessibles aux plus jeunes et aux débutants !

Les mercredi de 14h à 16h du 16 mars au 22 juin, 1 semaine/2

5 euros la séance Renseignements et inscriptions : à l’accueil du Chai, 22 rue Grande (du mardi au jeudi de 10h à 17h30 et le vendredi de 10h à 15h), 05 44 30 07 66 – lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

Un service de la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche

