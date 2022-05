Programmation estivale : les “Journées de l’envi'” à Comines Ville de Comines, 13 juillet 2022, Comines.

**A Comines, l’été, c’est le moment de parcourir les chemins de randonnée, de découvrir la faune et la flore et de s’initier à diverses activités de plein air.** **Au programme cette année :** **—>Pêche** L’association des 3F vous accueille autour de l’étang, vous prête son matériel et vous fait partager sa passion ! Débutant ou plus aguerri, ce moment de détente est fait pour vous ! _Mercredis 13 et 20 juillet_ _RDV à 14h30 à l’étang de pêche, rue de l’étang_ _Durée : 3h / Tarif : gratuit, sur inscription_ _Accessible aux enfants comme aux adultes_ **—>Planétarium** Sous le planétarium gonflable, des centaines d’étoiles apparaissent sur un écran hémisphérique. Levez les yeux, repérez les constellations, allez au plus près des planètes et rêvez devant l’immensité du ciel. C’est l’occasion également d’observer l’évolution de la pollution lumineuse, soit l’impact des lumières de la ville sur notre vision du ciel. _Mercredi 20 juillet_ _9h30/10h30/11h30/14h/15h/16h_ _Jeudi 21 juillet_ _9h30/10h30/11h30_ _Salle Pierre Allard (Complexe Lys Arena), rue des arts_ _Durée : 45 min / Gratuit_ _Sur Inscription / Pour tous dès 6 ans_ ** —> Balade nature et dégustation** Une petite balade guidée au cœur de la nature vous amène à observer la flore des chemins alentours. A votre retour, une dégustation de produits à base de plantes vous est proposée. _Mardi 2 août_ _RDV à 14h30 (lieu à déterminer)_ _Durée : 2h / Tarif : gratuit_ _Sur inscription_ **—-> Bricolage** Couper, coller, visser… Toutes les étapes pour construire un gîte à hérisson seront opérées, en groupe, pour offrir un abri aux animaux de la prairie située au niveau de la rue du Frioul et qui fait actuellement l’objet d’actions éco-citoyennes. _Mardi 9 août_ _RDV à 14h30 à la Maison du patrimoine_ _Durée : 2h / Tarif : gratuit_ _Accessible aux enfants comme aux adultes_ _Sur inscription_ **—> Balade « Les sauvages de la rue »** Cette fois, c’est en pleine rue, que vous pourrez vous initier à la reconnaissance de ces plantes qui poussent parfois de manière hasardeuse sur les trottoirs, sur les bords de route… Identifiez-les et découvrez que certaines pousses révèlent de nombreux bienfaits ! Les manger ou les utiliser en cosmétiques ? Tout est possible ! _Jeudi 18 août_ _RDV à 14h30 à la Maison du patrimoine_ _Durée : 2h / Gratuit_ _A destination des adultes comme des enfants_ _Sur inscription_ **—-> Peinture** Audrey vous initie à la création de vos propres peintures à base de plantes ou de minéraux. Testez-les ensuite sur le dessin d’un oiseau et redonnez-lui ses couleurs, en vous aidant de photographies. _Jeudi 25 août_ _RDV à 14h30 à la Maison du patrimoine_ _Durée : 2h / Tarif : gratuit_ _Accessible aux enfants comme aux adultes_ _Sur inscription_ _Retrouvez toute la programmation des “Journées de l’envi'” sur le site de la Ville de Comines [www.ville-comines.fr](http://www.ville-comines.fr)_

