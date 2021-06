Programmation estivale « Instantanés » 2021 Port de la Daurade, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Toulouse.

Programmation estivale « Instantanés » 2021

du jeudi 1 juillet au samedi 28 août à Port de la Daurade

### Avec Les Instantanés, Toulouse cultive son été ! Du 1er juillet au 28 août 2021, Toulouse Métropole organise la deuxième édition des Instantanés : 43 spectacles de petites formes offerts aux Toulousains et aux visiteurs dans l’espace public. Du mardi au samedi, plus de 130 artistes proposeront à 17h et 19h des spectacles de courte durée (30 à 40 minutes) pour tout public, avec une attention particulière portée au jeune public sur certaines propositions. Musique, théâtre, danse, cirque ; la diversité artistique dont Toulouse s’enorgueillit sera à l’honneur. Dans le souci de soutenir les acteurs des industries culturelles et créatives et la filière touristique, toutes deux essentielles à son dynamisme et son développement, Toulouse Métropole inscrit cette programmation dans son Plan de relance pour l’emploi. Elaborée en lien avec les acteurs culturels structurants du territoire, la programmation montrera toutes les disciplines des arts vivants afin de soutenir et de valoriser la scène locale dans sa pluralité. Entièrement gratuits, les spectacles donnés dans les Instantanés participent à la reprise de la vie culturelle et artistique toulousaine ; ils complètent l’offre par ailleurs très riche que proposeront les équipements culturels de la mairie et de la métropole ainsi que celle des opérateurs privés durant la saison estivale. ### Programme **Du 1er au 3 Juillet : Jardin des Plantes ** * Jeudi 1er Juillet : [**Cie Recto verso**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36698/Cie%20Recto%20verso%20%3A%20″Non%20essentiel ») avec _« Non essentiel »_ (Danse street show) * Vendredi 2 Juillet : [**Boucan**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36700/Boucan%20%3A%20″Déborder »%20) avec _« Déborder »_ (Musique) * Samedi 3 Juillet : [**Cie l’Espante**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36702/Cie%20L’Espante%20%3A%20″La%20Chanson%2C%20quelle%20histoire%20!%20″) avec _« La Chanson, quelle histoire ! »_ (Solo musicale et clownesque) **Du 6 au 10 Juillet : Prairie des Filtres ** * Mardi 6 Juillet : [**Cie HappyFace**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36703/Cie%20HappyFace%20%3A%20″Passe%20par%20la%20fenêtre%20et%20cours »%20) avec _« Passe par la fenêtre et cours »_ (Théâtre de rue / danse / jonglage) * Mercredi 7 Juillet : [**Cie Ah ! Le Destin**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36705/Cie%20Ah!%20Le%20Destin%20%3A%20″V.H. ») avec _« V.H. »_ (Théâtre) * Jeudi 8 Juillet : [**Fadah**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36708/Fadah%20) (Rap) * Vendredi 9 Juillet : [**Sweetest Choice**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36709/Sweetest%20Choice%20) (Musique) * Samedi 10 Juillet : [**Douyou Démone**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36713/Douyou%20Démone%20%3A%20″Acro’Brousse ») avec _« Acro’Brousse_ _»_ (Contes, chansons, clown-théâtre) **Du 13 au 17 Juillet : Jardin Jean Boudou – promenade des sports (Coulée verte de la Cartoucherie)** * Mardi 13 Juillet : [**La Belle Cie**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36714/La%20Belle%20Cie%20%3A%20″Traverse »%20) avec _« Traverse »_ (Performance – Théâtre) * Mercredi 14 Juillet : [**Clack Cie**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36789/Clak%20Cie%20%3A%20″Flammes%20et%20Slam%20! ») avec _« Flammes et Slam »_ (Lecture musicale interactive) * Jeudi 15 Juillet : [**Cie Danse des signes**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36718/Cie%20Danse%20des%20signes%20%3A%20Le%20livre%20de%20lecture%20) avec le _« Le livre de lecture »_ (Musique et poésie signée) * Vendredi 16 Juillet : [**La Foule**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36720/La%20Foule%20) (Blues) * Samedi 17 Juillet : [**La Pifada**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36722/La%20Pifada) (Musique populaire du Brésil) **Du 20 au 24 Juillet : Espace Job (patio)** * Mardi 20 Juillet : [**Cie Rouge Virgule**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36725/Cie%20Rouge%20Virgule%20%3A%20″Juste%20un%20jour ») avec « Juste un jour » (Théâtre, jazz, et jeux de cubes) * Mercredi 21 Juillet : [**La Brigade Fantôme**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36726/La%20Brigade%20Fantôme%20%3A%20Danse%20hip-hop%20) avec « _Danse hip-hop sous des diverses formes, en performance »_ * Jeudi 22 Juillet _:_ [**Collectif Prêt à Porter**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36728/Collectif%20Prêt%20à%20Porter%20%3A%20″Comme%20La%20Première%20Fois ») _avec « Comme La Première Fois »_ (Spectacle musical) * Vendrei 23 Juillet : [**Yidjam**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36729/Yidjam%20) _(_Musique du Monde) * Samedi 24 Juillet : [**Julia Pertuy**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36731/Julia%20Pertuy%20) (Musique, chanson) **Du 27 au 31 Juillet : Coulée Verte d’Empalot ** * Mardi 27 Juillet : [**Cie Monde Truelle**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36734/Cie%20Monde%20Truelle%20%3A%20″Les%20Eaux%20Taries ») avec _« Les Eaux Taries »_ * Mercredi 28 Juillet : [**Cie Los Putos Makinas**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36738/Cie%20Los%20Putos%20Makinas%20%3A%20″Piti%20Peta%20Hofen%20Show ») avec _« Piti Peta Hofen Show »_ (Cirque) * Jeudi 29 Juillet : [**P.A.T.O.I.S**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36739/P.A.T.O.I.S%20%3A%20″L’Amotlaire ») avec _« l’Amotlaire »_ (Chansons populaires et poésies Occitanes) * Vendredi 30 Juillet : [**Choc Gazl**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36742/Choc%20Gazl%20) (Musique) * Samedi 31 Juillet : [**Cie La Passante**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36744/Cie%20La%20Passante%20%3A%20″Les%20Dames%20Parapluies »%20) avec _« Les Dames parapluies »_ (Théâtre marionnettique de rue) **Du 3 au 7 Août : Parc de Clairfont à Bellefontaine ** * Mardi 3 Août : [**Tiwiza**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36747/Tiwiza) (Rock berbère) * Mercredi 4 Août : [**Paamath / Sandoval en duo**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36749/Paamath%20%2F%20Sandoval%20en%20duo%20%3A%20″Sangre%20Animal ») avec « Sangre Animal » (Musique du monde) * Jeudi 5 Août : [**Étincelles & Wab**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36751/Étincelles%20%26%20Wab%20%3A%20Street%20Soul%20Train%20) avec _« Street Soul Train »_ (Danse funk) * Vendredi 6 Août : [**Arts en Partage**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36754/Arts%20en%20Partage%20%3A%20″Odyssée%20autour%20du%20monde »%20) avec _« Odyssée autour du monde » (Théâtre)_ * Samedi 7 Août : [**Cie La Cantinela**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36757/Cie%20La%20Cantinela%20%3A%20″Pourquoi%20pas%20%3F ») avec _« Pourquoi pas ? »_ (Magie, musique, jonglerie…) **Du 10 au 14 Août : Jardin des Plantes** * Mardi 10 Août : [**Super Parquet**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36760/Super%20Parquet%20) (Musique psychédélique d’Auvergne) * Mercredi 11 Août : [**Les Vagabondes**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36762/Les%20Vaguabondes%20%3A%20″La%20conférence%20saponique ») avec _« La conférence saponique »_ (Spectacle de bulle) * Jeudi 12 Août : [**Les Âmes Fauves**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36764/Les%20Âmes%20Fauves%20%3A%20″Avec%20vue%2C%20côté%20mer ») avec _« Avec vue, côté mer »_ (Danse contemporaine et musique) * Vendredi 13 Août _:_ [**Simon Chouf**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36766/Simon%20Chouf%20) (Musique) * Samedi 14 Août : [**Yohan Dumas**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36768/Yohan%20Dumas) avec _« Amelia Tabeï »_ (Musique solo saxophone) **Du 17 au 21 Août : Jardin du musée Georges-Labit ** * Mardi 17 Août : [**Émilie Labedan – La Canine**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36770/Emilie%20Labedan%20%20-%20La%20Canine%20%3A%20″Oracle%20Fever ») avec _« Oracle Fever »_ (Performance / Danse) * Mercredi 18 Août : [**Cie Lézards de la scène**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36772/Cie%20Lézards%20de%20la%20scène%20%3A%20″Contes%20en%20valise »%20) avec « _Contes en valise : Loup y es-tu ? » _ (Théâtre / Contes) * Jeudi 19 Août : [**Le Petit Orléans**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36774/Le%20Petit%20Orléans%20) (Musique Fanfare Jazz New Orleans et Biguines des Caraïbes) * Vendredi 20 Août : [**Berezko**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36776/Berezko%20%3A%20Txantxangorri) avec _« Txantxangorri »_ (Musique) * Samedi 21 Août : [**Cie l’Arbre à Sons**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36777/Cie%20l’Arbre%20à%20Sons%20%3A%20Bêtes%20Rencontres) avec _« Bêtes Rencontres »_ (Théâtre musical) **Du 24 au 28 Août : Port de la Daurade** * Mardi 24 Août : [**Cie Bestiaire à Pampilles**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36778/Cie%20Bestiaire%20à%20Pampilles%20%3A%20Container%20) avec _« Container »_ (Musique, Théâtre) * Mercredi 25 Août : [**Dadèf Quartet**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36780/Cie%20Dadèf%20Quartet%20%3A%20Sonnerie%20) avec « _Sonnerie »_ (Musique jazz acoustique) * Jeudi 26 Août : [**Cie Pipi dans l’herbe**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36784/Cie%20Pipi%20dans%20l’herbe%20%3A%20″Palette »%20) avec « Palette » (Théâtre) * Vendredi 27 Août : [**Esac’to Lido**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36785/Esacto’Lido%20) (Cirque) * Samdi 28 Août : [**Cie La Volière**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36788/Cie%20La%20Volière%20%3A%20″Histoires%20bizarres ») avec _« Histoires bizarres »_ (Musique, Théâtre) ![]() ### Infos pratiques * Tous les spectacles ont lieu du mardi au samedi à 17h et 19h. * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Port de la Daurade Unnamed Road, 31000 Toulouse, France Toulouse



