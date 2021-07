Alençon Carrefour d'Alençon - Le Bouillon Alençon, Orne Programmation estivale de la Station de Trail Carrefour d’Alençon – Le Bouillon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Programmation estivale de la Station de Trail Carrefour d’Alençon – Le Bouillon, 7 août 2021-7 août 2021, Alençon. Programmation estivale de la Station de Trail

du samedi 7 août au samedi 21 août à Carrefour d’Alençon – Le Bouillon

Mentionnée pour la première fois au XIIe siècle, la forêt d’Ecouves connaît une histoire mouvementée. Perçue au fil du temps comme une ressource en bois inépuisable, elle manque de disparaître en raison de la surexploitation pour les besoins des forges et verreries locales. Restaurée au cours du XIXe siècle par l’implantation de nouvelles essences, les paysages que nous observons aujourd’hui sont autant de témoignages de cette histoire. À la suite de cette balade, l’histoire de la forêt d’Ecouves n’aura plus de secret pour vous. Durée : 2 h (randonnée avec dénivelé important : bonnes chaussures conseillées)

Réservations auprès de l’office de tourisme – 9 euros

