La Maison de quartier des Bois-Blancs vous propose de multiples activités pour cet été pour petits et grands. Vous pourrez y retrouver le traditionnel « Avia’ fête » le **jeudi 7 juillet à 14h** aux Aviateurs (gratuit). Les **13 et 27 juillet 15h** des déambulations artistiques » les balades surprenantes ! » (gratuit). Les **15, 22, 29 juillet 15h** » les expressions surprenantes, sportives et rigolotes » devant la Maison de quartier des Bois-Blancs (gratuit) Le **21 juillet 14h** : sortie au bowling (1,50 €) Le **28 juillet 14h** : sortie au centre aquatique (1,50 €) Pour les animations payantes, renseignements auprès de la Maison de quartier des Bois-Blancs 60, rue Gal Anne de la Bourdonnaye 59000 LILLE Tél.: [03.20.09.75.94](03 20 09 75 94) [[contact@mqbb.fr](contact@mqbb.fr)](contact@mqbb.fr) Animations juillet 2021 Maison de quartier des Bois-Blancs 60 rue gal Anne de la bourbonnaye Lille Lille Bois-Blancs Nord

