PROGRAMMATION EFFERVESCENCES – LASER WARS : THE LAST DAYS Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

PROGRAMMATION EFFERVESCENCES – LASER WARS : THE LAST DAYS Saumur, 27 décembre 2022, Saumur . PROGRAMMATION EFFERVESCENCES – LASER WARS : THE LAST DAYS Place de la République Saumur Maine-et-Loire

2022-12-27 – 2022-12-27 Saumur

Maine-et-Loire Deux équipes de cinq personnes s’affronteront sur des sessions de 10 minutes, dans la cour de l’Hôtel de Ville de Saumur. Grâce au concours du Laz’air Wars de Saint-Lambert-des-Levées, « Effervescences » vous propose de venir vous dégourdir les jambes et finir l’année en beauté. Saumur

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Place de la République Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

PROGRAMMATION EFFERVESCENCES – LASER WARS : THE LAST DAYS Saumur 2022-12-27 was last modified: by PROGRAMMATION EFFERVESCENCES – LASER WARS : THE LAST DAYS Saumur Saumur 27 décembre 2022 maine-et-loire Place de la République Saumur Maine-et-Loire saumur

Saumur Maine-et-Loire