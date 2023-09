Cet évènement est passé PROGRAMMATION ECOLE AU MOYEN AGE : UNE EXPOSITION ACCOMPAGNEE D’UNE PROGRAMMATION INSOLITE Tour Jean sans Peur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris PROGRAMMATION ECOLE AU MOYEN AGE : UNE EXPOSITION ACCOMPAGNEE D’UNE PROGRAMMATION INSOLITE Tour Jean sans Peur Paris, 16 septembre 2023, Paris. Du samedi 16 septembre 2023 au dimanche 15 septembre 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h30 à 18h00

.Tout public. A partir de 7 ans. payant Tarifs (incluant exposition et tour Jean sans Peur) Tarif normal : 6€ Tarif réduit : 4€ (enfants 7-18 ans, professeurs, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et accompagnateur, amis des musées du Louvre ou de Cluny) Gratuité : enfants jusqu’à 6 ans inclus (accompagnés), guides conférenciers, journalistes, donateurs de la tour Jean sans Peur UNE PLONGÉE DANS L’UNIVERS DES ÉCOLIERS ET DES ÉTUDIANTS A LA FIN DU MOYEN ÂGE ! EXPOSITION ACCOMPAGNÉE D’UNE PROGRAMMATION INÉDITE L’exposition École au Moyen Âge

Combien

de temps durait la petite école et qu’y apprenait-on? Quel était le

matériel des écoliers? Comment se passait l’éducation des filles? Quel

était le profil du maître (ou de la maîtresse) d’école? A quel âge

pouvait-on entrer en apprentissage? Comment se déroulait l’éducation des

jeunes nobles? Qu’est-ce qu’un collège au Moyen Âge? A quel âge

peut-on entrer à l’université ? Quels en sont les diplômes? A l’occasion de la rentrée scolaire, cette exposition très didactique

fait découvrir le monde des écoliers et des étudiants à la fin du Moyen

Âge ! Commissaire d’exposition : Danièle Alexandre-Bidon (EHESS), spécialiste de l’enfance au Moyen Âge Autour de cette exposition : – Un cycle de conférences (sur réservation) d’octobre 2023 à mars 2024 autour de l’éducation au Moyen Âge (historiens intervenants : Bertrand Schnerb, Danièle Alexandre-Bidon, Didier Lett, Yohann Chanoir, Michel Pastoureau…) – Des siestes musicales médiévales les 11 octobre et 15 novembre (sur réservation) pour initier ses oreilles aux musiques profanes du Moyen Âge, allongé(e) bien confortablement dans un transat, un soir tout en haut de la tour. Évènements organisés en partenariat avec la Médiathèque Musicale de Paris – Un spectacle de marionnettes médiévales (sur réservation) restitué avec marionnettistes, récitant et musiciens à l’occasion de la Saint Nicolas, Saint Patron des écoliers les 5 et 6 décembre. Ce spectacle sera précédée d’une mini-conférence sur toutes les formes de marionnettes au Moyen Âge. Direction Richard Pech. Toutes les infos sur www.tourjeansanspeur.com La Médiathèque Musicale de Paris ouvre une saison médiévale en partenariat avec la tour Jean sans Peur autour des Musiques médiévales profanes. Infos à retrouver ici : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/agenda Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris Contact : https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/visiter/

Tour Jean sans Peur Affiche expo Ecole au Moyen Âge / Tour Jean sans Peur (extrait) Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Tour Jean sans Peur Adresse 20 rue Étienne Marcel Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Tour Jean sans Peur Paris latitude longitude 48.864075,2.348127

Tour Jean sans Peur Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/