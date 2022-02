Programmation du Théâtre de Montélimar Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar Drôme Après plusieurs années de travaux, la grande scène de spectacle de Montélimar réouvre ses portes et vous propose une belle programmation tout au long de l’année.



Accueil-billetterie : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr +33 4 69 43 02 99 https://www.montelimar-agglo.fr/application/files/3316/3050/0879/theatre-PROGRAMME-21-22-v2-Web.pdf Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar

