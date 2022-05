Programmation Dimanche 22 Mai Porte de la Craffe, 22 mai 2022, Nancy.

**Programmation du Dimanche 22** ——————————– ### **Scène de l’Arche** 10h00 – 11h00 et 11h30 – 12h30 : **Lady Do & Monsieur Papa** Nouvelles fabulettes / spectacle jeune public / à partir de 3 ans / tarif unique : 6€ Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do et Monsieur Papa virevoltent à mille watts, portés par une volée de samples accrocheurs. On y dit les mots doux et les mots interdits, on les mâche, on les crache, les gros et les petits ! De l’élégance vitaminée, de la douceur électrique et surtout beaucoup d’amour car « l’amour rend beau, l’amour rend bête, l’amour remplume ma silhouette ! » Mélodies romantiques et punchy, textes tendres sur fond de chœurs fondants, douceur créative et scénographie fluide : c’est tout ça un spectacle de Lady Do et monsieur papa. 14h00 – 15h00 : **Madalisto Band** Musique traditionnelle / Malawi Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi, ils jouent tout sourire une musique d’une sincérité et d’une légèreté imparables. Capables de jouer pendant des heures, formés à l’école de la rue, les deux musiciens placent au coeur de leurs compositions leurs instruments faits maison : le babatone, sorte de basse à une corde, et la guitare à 4 cordes, le banjo traditionnel du Malawi. 16h30 – 17h30 : **Urban Village** Jazz Folk Né de la rencontre de quatre jeunes musiciens autodidactes qui associent leurs instruments (basse, flûte, guitare acoustique, percussions) aux couleurs musicales traditionnelles (maskandi, mbaqanga, Zulu rock, Xhosa funk) Urban Village, groupe sud-africain de Soweto élabore une mosaïque folk teintée de jazz et de spiritualité, accueillante et réjouissante. A l’image de la ville de Johannesburg où de nombreuses cultures, d’ethnies différentes se croisent, on trouve chez Urban Village des influences occidentales, du rock notamment, et différentes musiques traditionnelles. 18h00 – 19h00 : **Dowdelin** Créole électro soul Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines, virtuosité éclatante, électro sensuelle. Dowdelin c’est un monde d’échanges culturels. Le trio lyonnais joue en un lieu singulier où s’emmêlent les genres et les couleurs, les héritages et les audaces. Il explore l’afro-futurisme dans sa version créolisée, plongeant les traditions des Antilles françaises dans un grand bain de jouvence électronique réchauffé au jazz, comme peu l’ont fait jusqu’ici. **Tarif 3 concerts Madalisto Band / Urban Village / Dowdelin:** **Sur Place : 17€ / Tarif Réduit : 10€ / Tarif Plein : 15€** ### **Scène de La Terrasse :** 10h00 – 13h00 : **Semeurs de sons** Initiation aux instruments du monde / Gratuit / Sans inscriptions La nature sera au coeur de la rencontre avec Semeur de Sons : didjeridoo, conque, guimbarde en bambou, flûtes d’amour, pierres chantantes, appeaux, tambours, sonnailles, tiges de berces, gong… A travers une installation sur table, présentant plus de 100 objets sonores façonnés à partir de matière minérale, animale et végétale, le semeur de sons emportera le public à la découverte des sons des peuples autochtones en lien avec leur environnement naturel. Émerveillement garanti ! 14h – 16h30 : **Atelier Linogravure avec la Mutinerie** A partir de 7 ans – Gratuit sans inscriptions Venez découvrir la lino, une technique de gravure accessible à tous ! Proposé par le collectif La Mutinerie, cet atelier permettra à petits et grands de s’initier à cette technique d’impression particulière : un morceau de lino, quelques outils, de l’encre et du papier. Et le tour est joué ! 14h00 – 16h30 : **Fresque Participative avec Posca** Gratuit Coloriage participatif avec POSCA samedi après-midi. Atelier Créatif pour les petits et les grands ! Viens apportez ta contribution à la fresque participative inspirée par l’affiche de l’année. Animée par Virgules Ateliers et La Maison de l’Architecture de Lorraine. 16h30 – 18h30 : **Bourse aux Plantes** Entrée Libre Rendez-vous de 16h30 à 18h30 sur le site du festival dimanche 22 mai 2022 ! Tous les végétaux présents pendant le festival sont à adopter ! Vivaces et plantes d’intérieur fournies par Botanic ! Prix des plantes sur place – paiement par chèques ou espèces ### **Scène de La Guinguette** 11h00 – 14h00 : **T-Zion (irie crew)** Reggae (DJ set) / Gratuit Fidèle partenaire de NJP avec ses soirées « Flying to Jamaica » qui enflamment une des nuits du Magic chaque année depuis 9 ans, également soundsystem reconnu à l’international, T-Zion (moitié du duo IRIE CREW) viendra cette fois sur Nancy Jazz Kraft pour égailler votre réveil aux vibrations ensoleillées du reggae. On imagine déjà le soleil, la scène guinguette, le brunch et les 3h de DJ set good vibes afin de vous faire débuter votre dimanche de la meilleure des manières. 15h30 – 16h30 puis 18h00 – 19h00 : **Sahel Roots** Musique Traditionnelle / Mali Lauréats de la 7ème édition du Soko Festival à Ouagadougou, ces deux jeunes artistes maliens composent des morceaux aux sonorités très actuelles sur un fond traditionnel de mélodies mandingues. Une quête sonore qui relie l’Afrique contemporaine créolisée à l’Afrique authentique. Composée de Alassane Samaké (chanteur leader, percussionniste à la calebasse et au tam-tam) et de Adama Sidibé au Sokou (violon monocorde peuhl), le duo parle de sa vie au Mali : des impôts, de la pauvreté, de l’amour, des petits bonheurs, de la richesse spirituelle…

