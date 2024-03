PROGRAMMATION DES JEP ILE MOULINSART Fillé, samedi 21 septembre 2024.

PROGRAMMATION DES JEP ILE MOULINSART Fillé Sarthe

Le rendez-vous annuel des passionnés du patrimoine, mais pas que !

Sur l’île, passez une journée dans la peau d’un meunier, entre four et moulin et découvrez les secrets du fonctionnement de ce moulin du XVe.

Partez en balade sur les chemins de l’île, accompagnés par un médiateur du Centre d’Art, et laissez-vous surprendre par les oeuvres des artistes accueillis toute l’année.

Accès libre et gratuit. .

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Rue du Canal

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire ile.ilemoulinsart@cc-valdesarthe.fr

