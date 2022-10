Programmation des films Wild Immersion Dijon, 24 octobre 2022, Dijon.

2022-10-24 – 2022-12-17

La mission de Wild Immersion est de sensibiliser son public aux enjeux de l’environnement à travers des dispositifs immersifs.

Programmation des films Wild Immersion :

Le voyage de Kira à la découverte du pangolin – Du 24 octobre au 5 novembre

Synopsis :

Kirra, une jeune fille d’environ 12 ans, est la narratrice du film. Cette jeune exploratrice de Tasmanie aime la nature, elle parcourt les forêts jour et nuit à la recherche d’animaux sauvages. Dans cette histoire, Kirra a entendu parler d’une espèce très particulière que l’on ne trouve qu’à Singapour : le pangolin de Sunda. La description de cet animal déclenche sa curiosité et l’incite à partir en voyage pour rencontrer cet animal qui semble être un vestige de l’évolution.

Tour du monde 2 – du 7 novembre au 17 décembre

Synopsis :

Dans ce voyage autour du globe, parcourez les plus beaux paysages de la Terre. Rencontrez des espèces emblématiques et extraordinaires, et découvrez les étonnantes capacités d’adaptation qui leur ont permis de perdurer jusqu’à aujourd’hui.

Serbie sauvage du 19 décembre au 31 décembre

Synopsis :

Rares sont les espaces encore sauvages en Europe mais la Serbie en fait partie .

Ce voyage virtuel vous fait parcourir des paysages grandioses et rencontrer des créatures

majestueuses .

Un film immersif et pédagogique pour découvrir la biodiversité de ce pays , ce qu’elle représente à l’échelle du continent et pourquoi il est important de la préserver .

Alba – du 2 janvier au 4 février

Synopsis :

Le spectateur se retrouve suspendu au-dessus d’un lac gelé et d’un troupeau de wapitis. Soudain, une gigantesque aurore

boréale illumine le ciel étoilé. Jamais la Nature ne montre autant sa puissance qu’en période hivernale. De nombreuses espèces animales se sont adaptées à ce cadre hostile. Elles sont aujourd’hui directement confrontées au réchauffement climatique.

https://www.wildimmersion.io/

