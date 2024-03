Programmation « Debout les loutres, désert en vue » Maison du Paysage et au delà Athis-Val-de-Rouvre, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-12-14T14:00:00+01:00 – 2024-12-14T16:00:00+01:00

Cafés de la transition

« Tous au compost »

Sam 23 mars, 9h30-12h.

Maison de la Rivière, Ségrie-Fontaine.

Compostage en tas, en bac, toilettes sèches, lombricompostage, compost mûr ou pas… Vous saurez tout sur le compost. Loup Guichard, maître composteur padawan au SIRTOM, vous donnera ses conseils.

Des vacances presque 0 carbone !

Dim 5 mai, 9h30 – 12h30.

Maison du Paysage, Bréel.

Partir en vacances à vélo ou à pied, avec des enfants (ou sans), c’est possible ! Découvrez le matériel nécessaire et toutes les bonnes astuces pour oser vous lancer !

Atelier Low Tech

Sam 6 avril, 14h-18h.

Maison du Paysage, Bréel.

« Mais qu’est-ce que la low-tech* ? C’est une démarche qui questionne notre consommation visant à ne garder que l’essentiel, à réduire les complexités technologiques et à entretenir et réparer ce qui existe plutôt que de le remplacer. Les maîtres mots de la low-tech sont Utile, Accessible et Durable !

Les Fourmis Vertes vous propose un atelier réparation pour votre petit électroménager et vos PC et autres appareils numériques. Grégory et Alice répareront avec vous vos objets défectueux pour leur donner une seconde vie !

* « »basse technologie » » en anglais ».

« La conserve sans énergie ! »

Sam 1er juin, 9h30-12h30.

Maison du Paysage, Bréel.

Lancez-vous, la lacto-fermentation, c’est simple et éco-nomique/logique !

Cette méthode de conservation ancestrale et pratiquée dans le monde entier non pasteurisée, saine et respectueuse de l’environnement permet de vous nourrir d’aliments savoureux et de conserver vos légumes toute l’année, sans énergie !

Avec Hélène – la Cuisine du Milieu.

« Les plantes dans tous leurs états »

Sam 8 juin, 9h-17h. Maison du Paysage, Bréel.

Après une balade botanique, participez à un atelier distillation et un «chapeau plantes», dégustation à la clé ! Pensez au pique-nique ! Avec Virginie – Herbe au vent & Gaëlle – Le jardin de l’être.

Marchés LOCAUX & FESTIFS

« Marchés des gorges »

Dim 14 juillet, 14h-22h, Maison du Paysage, Bréel.

Jeu 15 août, 14h-22h, la Roche d’Oëtre, Saint-philbert-sur-orne.

Randonnée, atelier nature, marché du terroir et d’artisanat, concerts pour consommer et se divertir local !

« Faites » des légumes et des jardins

Sam 14 sept : des producteurs locaux vous ouvrent leurs portes ! Nous terminerons la journée par une soirée contes à la Maison du Paysage.

Dim 15 sept (10h-18h) Maison du Paysage, Bréel : un marché de producteurs, artisans, associations locales vous attendent. Musique, ateliers, jeux, concours… Pour petits et grands ! Restauration sur place.

Atelier Low Tech

Sam 5 oct, 14h-18h.

Maison du Paysage, Bréel.

Tous au compost en automne !

Octobre

Maison du Paysage, Bréel.

Contenu de l’animation bientôt disponible.

Entretien au naturel

Sam 9 nov, 10h-12h.

Maison du Paysage, Bréel.

Nettoyer sa maison avec peu de produits ménagers ? C’est possible ! Venez découvrir des recettes et bonnes pratiques pour l’entretien de votre maison.

Parasol végétal

Sam 14 déc, 14h.

Maison du Paysage, Bréel.

Tout comprendre pour planter, tailler les arbres de la haie et du verger avec Laurent Nevoux, pépinièriste Les fruitiers du domfrontais.

