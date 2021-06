Programmation – Dans la ville Dans la ville, 12 juin 2021-12 juin 2021, Toulouse.

**LA PHOTOGRAPHIE** ——————- **AFRICAINE SE RACONTE** ———————— ### _**Samedi 12 juin à 14h**_ ### **TABLE RONDE** ### RÉCEPTION ET DIFFUSION EN FRANCE Prendre le temps de la réflexion et de l’échange pour mieux saisir la dynamique du continent photographique qu’est l’Afrique et la façon dont les travaux des photographes africains sont accueillis, présentés et diffusés. En partenariat avec Les Abattoirs Musée-FRAC Occitanie Toulouse. **Invités :** Fatima Bocoum, Fatoumata Diabaté (Mali), Florent Mazzoleni, Jean-Loup Pivin et Pascal Martin Saint Léon de la Revue Noire. **Modérateur :** Philippe Guionie Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles **Musée des Abattoirs** 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse 05 34 51 10 60 Métro : ligne A Saint-Cyprien République [[lesabattoirs.org](lesabattoirs.org)](lesabattoirs.org) [[http://www.galeriechateaudeau.org/](http://www.galeriechateaudeau.org/)](http://www.galeriechateaudeau.org/) **Inscription obligatoire (jauge limitée) :** **05 34 24 52 35 ou galerielechateaudeau@mairie-toulouse** ———————– **FATOUMATA DIABATÉ** ——————— **STUDIO PHOTO** —————- ### _**Le samedi 12 juin de 18h à 22h**_ ### _**Le Dimanche 13 juin de 13h à 17h**_ ### **STUDIO PHOTO** ### PORTRAIT COMME AU PAYS Le « Studio Photo de la rue » de la photographe malienne Fatoumata Diabaté s’invite au Château d’Eau et propose aux visiteurs de se faire prendre en photo dans la grande tradition du studio africain. Entre hommage à ses pairs et rencontre directe avec le public qui lui sert de modèle, l’artiste ré-enchante avec humour et poésie le portrait photographique. Seul ou en groupe, repartez avec un tirage unique, souvenir d’un moment partagé ! Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles **Jardin du Château d’Eau** 1 place Laganne 31300 Toulouse 05 34 24 52 35 Métro : ligne A – Saint-Cyprien République ou Esquirol [http://www.galeriechateaudeau.org/](http://www.galeriechateaudeau.org/) **Inscription obligatoire (jauge limitée) : 05 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse** ———————– **SAHRA HALGAN** —————- ### _(Somaliland)_ ### _**Le jeudi 17 juin à 12h30**_ ### **CONCERT** _- La Pause musicale_ ### ICÔNE BLUES ROCK AFRO-ORIENTALE Le parcours de Sahra Halgan est aussi tumultueux que l’histoire de son pays : le Somaliland, ce territoire au nord de la Somalie autoproclamé indépendant depuis 1991 mais non reconnu par la communauté internationale. Petite fille de chanteurs et de poètes, l’adolescente brave les conventions familiales et tribales en se consacrant au chant et à la musique. En réaction à la terrible répression du dictateur Siad Barre dans les années 80, elle prend son surnom de « Halgan » – la combattante – et ses chansons gagnent à jamais le coeur de tout un peuple. Sans artifice, singulière et militante, sa voix transperce. Improvisée infirmière sur le front, elle chante pour soigner les blessés et encourager les combattants. Mais les luttes fratricides en fin de guerre la contraignent à l’exil. La France lui accorde alors l’asile politique. Après une longue période qui l’éloigne de la musique, entre déracinement et intégration difficile, elle fonde en 2010 le Sahra Halgan Trio. Véritable ambassadrice pour son pays, Sahra se dresse aujourd’hui en son nom propre, entre compositions originales sous influence rock et éthio-jazz, pièces traditionnelles et chansons de l’âge d’or de la scène somalienne. Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles **Salle du Sénéchal** 17, rue de Rémusat 05 61 22 96 77 Métro : ligne B – Jeanne d’Arc ou ligne A – station Capitole ———————– **KOLINGA** ———– ### _(République du Congo – France)_ ### _**Vendredi 18 juin à 12h30**_ ### **CONCERT** _- La Pause musicale_ ### NÉO AFRO-FOLK Entre grooves dansants et transes envoûtantes, Kolinga nous emporte dans une spirale musicale tendre et puissante. Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo, cher à la chanteuse Rébecca M’Boungou, leurs chansons puisent dans les racines de la « Black Music ». De la gratte à la plume, ce merveilleux trio nous invite à un voyage singulier, à cette quête initiatique de nous-même. Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles **Salle du Sénéchal** 17 rue de Rémusat 05 61 22 96 77 Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc ou ligne A – station Capitole ———————– **BASSEKOU KOUYATÉ** ——————– ### _(Mali)_ ### _**Samedi 19 juin à 14h30**_ ### **RENCONTRE** ### RENCONTRE ENTRE UN MUSICIEN, ### SON INSTRUMENT ET VOUS Un instrument (le n’goni), un homme (Bassekou Kouyaté), leur histoire. Malien, issu d’une famille de griots et maître du n’goni traditionnel, Bassekou Kouyaté est un virtuose de son instrument et à ce titre se permet tout : il ajoute des cordes, électrifie son instrument, utilise des effets, adapte son accordage de manière à pouvoir dialoguer avec les instruments occidentaux… Il nous fera entrer dans l’intimité de son instrument, nous le fera connaître et apprécier et nous dira comment il vit ce passage de la tradition à la modernité qui est une autre façon, renouvelée, de faire vivre cette musique. Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles **Médialudo Odyssud** 4 avenue du Parc 31700 Blagnac 05 61 71 75 20 Tramway : ligne T1 Arrêt Place du Relais ou arrêt Odyssud-Ritouret [[medialudo.blagnac.fr](medialudo.blagnac.fr)](medialudo.blagnac.fr) ———————– **JAWHAR** ———- ### _(Tunisie)_ ### _**Samedi 19 juin à 15h00**_ ### **CONCERT** _- Durée 1h_ ### SOLO INTIMISTE Comme chaque année, la Médiathèque Empalot propose de découvrir l’un des artistes programmé sur la Prairie des Filtres en solo. Jawhar, que l’on pourra retrouver sur scène dimanche 20 juin en compagnie de ses musiciens, viendra donc présenter son troisième opus la veille, dans un cadre plus intimiste. Écrit sur les cendres du Printemps arabe, ce dernier mêle châabi et folk-pop dans un équilibre quasi-hypnotique emprunt d’une écriture pleine d’espoir. Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles **Médiathèque Empalot** 40, avenue Jean Moulin 31400 Toulouse 05 36 25 20 80 Métro ligne B – station Empalot [[www.bibliotheque.toulouse.fr](www.bibliotheque.toulouse.fr)](www.bibliotheque.toulouse.fr) ——- ### **Informations :** * Conditions d’accueil en fonction des lieux * Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique mis à disposition * Événement en format assis

