Programmation cinématographique Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’évènement: Paris

Programmation cinématographique Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 14 mai 2022, Paris. Programmation cinématographique

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le samedi 14 mai à 15:00

Du 13 au 15 mai, retrouvez en salle cinéma une sélection de films 100% camerounaise programmée par le réalisateur Jean-Pierre Bekolo. 15h : Bikutsi Water Blues de Jean-Marie Teno >> en lien avec les thématiques de la Nuit des musées : le film aborde la vie des habitants des quartiers populaires des villes et celles des paysans de diverses régions du pays dans leur lutte quotidienne pour trouver des solutions durables au problème de l’eau. 17h30 : Foumban is Wakanda, court métrage collectif & Ascientos de François Woukoache Retrouvez toute la programmation cinéma sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/) Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika. Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée du quai Branly - Jacques Chirac Adresse 37 quai Branly 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Departement Paris

Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Programmation cinématographique Musée du quai Branly – Jacques Chirac 2022-05-14 was last modified: by Programmation cinématographique Musée du quai Branly – Jacques Chirac Musée du quai Branly - Jacques Chirac 14 mai 2022 Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Paris

Paris Paris