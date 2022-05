Programmation au cinéma Novelty – Festival Nature Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Programmation au cinéma Novelty – Festival Nature, 20 mai 2022, Plateau d'Hauteville. Programmation au cinéma Novelty – Festival Nature Cinéma Novelty 318 rue de la république Plateau d’Hauteville

2022-05-20 – 2022-05-22 Cinéma Novelty 318 rue de la république

Plateau d’Hauteville 01110 A l’occasion du Festival Nature Ain, venez assister aux différentes projection cinématographiques ayant pour point commun la faune et la flore ! +33 6 41 09 91 45 http://festival-nature-ain.fr/ Cinéma Novelty 318 rue de la république Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Cinéma Novelty 318 rue de la république Ville Plateau d'Hauteville lieuville Cinéma Novelty 318 rue de la république Plateau d'Hauteville Departement Ain

Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau-dhauteville/

Programmation au cinéma Novelty – Festival Nature 2022-05-20 was last modified: by Programmation au cinéma Novelty – Festival Nature Plateau d'Hauteville 20 mai 2022 Ain Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain