Programmation 2022 Opéras/ballets au cinéma le Vox Château-Renard Château-Renard Catégories d’évènement: 45220

CHATEAU RENARD

Programmation 2022 Opéras/ballets au cinéma le Vox Château-Renard, 11 juin 2022, Château-Renard. Programmation 2022 Opéras/ballets au cinéma le Vox Château-Renard

2022-06-11 – 2022-06-11

Château-Renard 45220 Programmation 2022 Opéras/ballets du cinéma le Vox. Tosca le 4 février, Roméo et Juliette le 5 mars, Rigoletto le 8 avril, La Traviata le 13 mai et le Lac des cygnes le 11 juin. Copyright

Château-Renard

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 45220, CHATEAU RENARD Autres Lieu Château-Renard Adresse Ville Château-Renard lieuville Château-Renard Departement 45220

Château-Renard Château-Renard 45220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-renard/

Programmation 2022 Opéras/ballets au cinéma le Vox Château-Renard 2022-06-11 was last modified: by Programmation 2022 Opéras/ballets au cinéma le Vox Château-Renard Château-Renard 11 juin 2022 45220 Château-Renard

Château-Renard 45220