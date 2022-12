PROFS EN SCENE « PIANO VIOLON » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

PROFS EN SCENE « PIANO VIOLON » Agde, 14 mars 2023, Agde . PROFS EN SCENE « PIANO VIOLON » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hérault

2023-03-14 – 2023-03-14 Agde

Hérault 5 5 EUR > Avec Eric Laur, piano et Pierre Hatat, violon. Pierre Hatat et Eric Laur forment un duo depuis 20 ans. Leur répertoire de prédilection va de la musique classique à la musique post-romantique. Au programme de ce rendez-vous : Mozart, Schubert, Bloch… > Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Musique Concert de musique classique à post-romantique (Mozart, Schubert, Bloch…) +33 4 67 94 67 80 Agde

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

PROFS EN SCENE « PIANO VIOLON » Agde 2023-03-14 was last modified: by PROFS EN SCENE « PIANO VIOLON » Agde Agde 14 mars 2023 Agde Hérault Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hérault

Agde Hérault