« PROFS EN SCENE » « PARENTHESE ACOUSTIQUE », 19 janvier 2023, . « PROFS EN SCENE » « PARENTHESE ACOUSTIQUE »



2023-01-19 – 2023-01-19 Avec Emmanuel Caumette à la guitare et Philippe Sompayrac au chant. Une guitare et une voix pour un moment de détente autour d’un répertoire de musiques telles que « Shape of my heart » de Sting, « Diego » de Michel Berger, « Black Bird » des Beatles… revisitées et adaptées pour une parenthèse musicale entre amis. Avec Emmanuel Caumette à la guitare et Philippe Sompayrac au chant. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

