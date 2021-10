PROFS EN SCÈNE – DES MAÎTRES DU BAROQUE AU GENIE DE MOZART Agde, 23 novembre 2021, Agde.

PROFS EN SCÈNE – DES MAÎTRES DU BAROQUE AU GENIE DE MOZART 2021-11-23 18:30:00 – 20:00:00

Agde Hérault Agde

4.5 4.5 EUR Au programme de “Profs en Scène” : Vivaldi, Haendel, Bach, Corelli, Gluck et Mozart.

Ce trio de dames met à l’honneur ces six grands compositeurs à travers leurs plus belles mélodies. La flûte et l’épinette se mêlent à la voix pour faire résonner ces musiques de l’âme.

Avec Sylvie Vilacèque – soprano, Laurence Fraisse – flûte et Catherine Mouly – épinette.

> billetterie en ligne sur www.saisonculturelle-agde.fr

+33 4 67 94 65 80

