« PROFS EN SCENE » BCD EN CONCERT Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hrault

« PROFS EN SCENE » BCD EN CONCERT Agde, 1 décembre 2022, Agde. « PROFS EN SCENE » BCD EN CONCERT

Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hrault

2022-12-01 – 2022-12-01 Agde

Hrault > Avec Charles Oostenbroek De Lange, chant

> Christophe Capelier, piano, guitare, basse

> Isabelle Baby, guitare, basse,

> Jean-Luois Gabino, batterie,

> Jean-Luc Dubroca, percussions Au programme, des compositions originales de Charles Oostenbroek De Lange… Natif de Paris , Charles part d’abord étudier à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges.

Dés 1969, il commence à écrire ses propres chansons. Il découvre en spectacle Polnareff, Ferrat, Léo Ferré ou encore Marc Ogeret et Aragon, Leny Escudéro, Pierre Perret, Lavilliers, Charlebois… mais aussi Soft Machine, Magma, Higelin…autant de précieuses influences d’écriture. A 22 ans, il participe au premier Printemps de Bourges en tant qu’auteur compositeur interprète.

Après une longue incursion dans le monde du cinéma, Charles revient en terre languedocienne en 2003 pour enregistrer « Acoustique contest » avec son complice musical de plus de trente ans, Christophe Capelier.

L’Univers de Charles, c’est de la poésie du quotidien empreinte d’une grande tendresse et d’une pointe de mélancolie, à travers des titres évoquant l’enfance et les souvenirs. Concert avec Au programme, des compositions originales de Charles Oostenbroek De Lange…

> Avec Charles Oostenbroek De Lange, chant- Christophe Capelier, piano, guitare, basse-> Isabelle Baby, guitare, basse,

Jean-Luois Gabino, batterie, Jean-Luc Dubroca, percussions. +33 4 67 94 67 80 Agde

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hrault Autres Lieu Agde Adresse Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hrault Ville Agde lieuville Agde Departement Hrault

Agde Agde Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

« PROFS EN SCENE » BCD EN CONCERT Agde 2022-12-01 was last modified: by « PROFS EN SCENE » BCD EN CONCERT Agde Agde 1 décembre 2022 Agde Hrault Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hrault

Agde Hrault