Profondeville – Rémi Bragard Marseille 15e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Profondeville – Rémi Bragard Ateliers Jeanne Barret 5 Bd Sévigné Marseille 15e Arrondissement

2022-05-26 – 2022-06-12 Ateliers Jeanne Barret 5 Bd Sévigné

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La vidéo “Profondeville” a donné naissance à un ensemble de sculptures.



Plusieurs collections d’objets et d’images s’entremêlent et forment cette installation monumentale. Le projet est simple, il s’agit de plonger sans hiérarchie aucune dans un entrelacs de codes et de folklores puisés dans la culture populaire.



Le label Éditions Gravats est invité le dimanche 29 mai pour un showcase de dj sets et de lives, de 18h à 00h.

John T.Gast qui a composé la musique de la vidéo “Profondeville”, se produira en live le 11 juin pour le finissage.



Vernissage le 26 mai de 17h à 22h

Soirée spéciale le 29 mai de 18h à 00h

Finissage du 11 au 12 juin

Dans le cadre du festival PAC

Une exposition personnelle de Rémi Bragard aux Ateliers Jeanne Barret, du 26 mai au 12 juin.

