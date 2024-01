Profondeurs: Project Space #2 Centre Culturel Irlandais Paris, vendredi 2 février 2024.

Profondeurs: Project Space #2 La deuxième phase du Project Space met l’accent sur la mer et ses enjeux à travers films, photographies, dessins… 2 25 février Centre Culturel Irlandais Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T14:00:00+01:00 – 2024-02-02T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

Vanessa Daws et Nina McGowan, présentent leurs œuvres au sein de notre Project Space, combinant leurs passions pour l’expression visuelle et le sport (Vanessa est nageuse de longue distance, Nina apnéiste). La deuxième phase du projet qui inclut également le travail des artistes Christine Mackey et Susan Hughes met l’accent sur la mer et ses enjeux à travers films, photographies, dessins…

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/profondeurs-2 »}] Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)