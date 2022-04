“Profondeur de champ” Villers-le-Lac Villers-le-Lac Catégories d’évènement: Doubs

Villers-le-Lac

“Profondeur de champ” Villers-le-Lac, 30 avril 2022, Villers-le-Lac. “Profondeur de champ” Combe la fève Combe la Fève Villers-le-Lac

2022-04-30 – 2022-10-02 Combe la fève Combe la Fève

Villers-le-Lac Doubs Villers-le-Lac EUR Tout au long d’un sentier de 2 km au lieu-dit « combe-la-fève », vous allez découvrir les 54 œuvres grand format (60 cm x 85 cm) de 27 photographes venus de toute la région mais également de Suisse, qui ont pour thème « la faune du massif jurassien ». Chaque photo est munie d’un QR-code. En flashant celui-ci, vous aurez des informations sur l’auteur et l’œuvre présentée. Le parcours n’est pas très difficile mais nous vous conseillons tout de même de vous munir de chaussures de marche ou de baskets.

Cette exposition est gratuite mais vous pourrez, si vous le désirez, apporter votre contribution au point de départ . Pour vous rendre sur le lieu de l’exposition, nous vous conseillons de vous garer dans les parkings de la mairie, gymnase municipal, cimetière, gymnase de « La Française » munier.thierry@orange.fr +33 3 81 68 13 91 Tout au long d’un sentier de 2 km au lieu-dit « combe-la-fève », vous allez découvrir les 54 œuvres grand format (60 cm x 85 cm) de 27 photographes venus de toute la région mais également de Suisse, qui ont pour thème « la faune du massif jurassien ». Chaque photo est munie d’un QR-code. En flashant celui-ci, vous aurez des informations sur l’auteur et l’œuvre présentée. Le parcours n’est pas très difficile mais nous vous conseillons tout de même de vous munir de chaussures de marche ou de baskets.

Cette exposition est gratuite mais vous pourrez, si vous le désirez, apporter votre contribution au point de départ . Pour vous rendre sur le lieu de l’exposition, nous vous conseillons de vous garer dans les parkings de la mairie, gymnase municipal, cimetière, gymnase de « La Française » Combe la fève Combe la Fève Villers-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Villers-le-Lac Autres Lieu Villers-le-Lac Adresse Combe la fève Combe la Fève Ville Villers-le-Lac lieuville Combe la fève Combe la Fève Villers-le-Lac Departement Doubs

Villers-le-Lac Villers-le-Lac Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-le-lac/

“Profondeur de champ” Villers-le-Lac 2022-04-30 was last modified: by “Profondeur de champ” Villers-le-Lac Villers-le-Lac 30 avril 2022 Doubs Villers-le-Lac

Villers-le-Lac Doubs