du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Citadelle de Givet Gratuit – 6 ans. Réservation obligatoire. Départs réguliers.

À travers une visite guidée de la partie historique, découvrez la citadelle et ses secrets ! Une plongée au cœur de l’histoire en compagnie de nos guides. Citadelle de Givet 1 route sous Charlemont, 08600 Givet Givet Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00

