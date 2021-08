Hagetaubin Maison Long,patrimoine rural Hagetaubin, Pyrénées-Atlantiques Profitez d’une visite guidée d’un ancien domaine du XVIIe siècle Maison Long,patrimoine rural Hagetaubin Catégories d’évènement: Hagetaubin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Long, patrimoine rural 2€ par personne, repas limité à 10 personnes.

Après une vidéo de présentation, suivez une visite guidée à la découverte du mobilier historique présent sur le site. Un repas est proposé pour le déjeuner. Maison Long,patrimoine rural 100 chemin Long, 64370 Hagetaubin Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00

