Profitez d’une visite commentée complète du site de la Maison éco-paysanne ! Maison éco-paysanne, 18 septembre 2021, Le Grand-Village-Plage.

le samedi 18 septembre à Maison éco-paysanne

### Découvrez l’habitat écologique et l’architecture oléronaise, d’hier à demain, à travers une visite commentée de la ferme et du centre d’interprétation de la Maison éco-paysanne. Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… Comment s’inspirer de l’habitat d’hier pour penser nos modes de vie de demain ? La Maison éco-paysanne renoue avec le bon sens des anciens et multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain.

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Maison éco-paysanne 7 boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00