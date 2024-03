Profitez des performances d’un duo de trapézistes enflammé ! Paris – La Défense Arena Nanterre, mardi 26 mars 2024.

Profitez des performances d’un duo de trapézistes enflammé ! Plongez dans l’univers magique du duo d’artistes aériens sur le salon SolutionsCSE national. Leurs performances fusionnent grâce à une synchronisation parfaite et des acrobaties époustouflantes. 26 – 28 mars Paris – La Défense Arena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T16:00:00+01:00 – 2024-03-26T16:15:00+01:00

Fin : 2024-03-28T15:30:00+01:00 – 2024-03-28T15:45:00+01:00

Emeline et Yoann, sont deux artistes formant à eux deux le duo EmYo.

Leurs âmes se sont retrouvées pour vivre et partager leurs émotions sur scène, et à travers le monde.

Avec leur création originale, un numéro de trapèze – danse en duo, ils ont été récompensé de la médaille d’or au Festival International de Cirque Salieri en Italie en septembre 2022.

C’est avec le Cirque du Soleil, entre autres, qu’ils ont le plaisir de performer et de vibrer sur scène ; et dans différents pays tels que le Mexique, Malte, la Finlande, l’Italie, l’Andorre, la Suisse dans le célèbre cabaret show Ohlala et tout dernièrement, en Australie pour une tournée avec Circus 1903.

Lorsqu’ils sont en France, c’est au cœur d’événements qu’ils se produisent sur de belles scènes comme l’Accor Arena, la Piscine Molitor, la Nouvelle Eve et Paris La Défense Arena.

Vous serez envoûtés par leur numéros de puissance, grâce et poésie où corps et âmes s’entremêlent. Ils jouent et s’expriment sur la terre comme dans les airs, le Duo EmYo nous raconte leur histoire.

Paris – La Défense Arena Nanterre