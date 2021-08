Ville-au-Val Château de Ville-au-Val Meurthe-et-Moselle, Ville-au-Val Profitez de visites guidées par les propriétaires du château Château de Ville-au-Val Ville-au-Val Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Les visites guidées sont proposées par les propriétaires, descendants du général d’Empire le comte François Bourcier qui acquiert le château en 1809.

4€ adulte ; gratuit -18ans. Visite guidée en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00

