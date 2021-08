Thouars Hôtel Tyndo Deux-Sèvres, Thouars Profitez de plusieurs concerts à Tyndo ! Hôtel Tyndo Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Venez profiter de plusieurs concerts à Tyndo, conservatoire de musiques et danses. L’hôtel Tyndo, construit au XVe siècle fut transformé en école publique de jeunes filles en 1874. En 1979, cet ensemble est devenu maison d’associations avant d’être restauré pour accueillir en 2015, le conservatoire de musiques et danses du Thouarsais. * Samedi de 16h à 17h : Concert du Little Big Band Thouarsais. * Dimanche de 10h à 15h : Répétition publique de l’Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres dirigée par F.-X. Laguette * Dimanche à partir de 16h : concert de La Bande du Hautbois, élèves du conservatoire qui joueront un répertoire allant du classique aux musiques du monde et à l’univers jazzy.

Gratuit. Réservation obligatoire. Passe sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire.

