Compiègne 60200 L’association Profit’Rôles de l’UTC organise une après-midi improvisation et sketchs ! Le théâtre d’improvisation consiste pour les acteurs, à jouer des scènes non répétées auparavant sur des thématiques proposées par le public. Ces sessions seront ponctuées par des scènes travaillées au préalable pour essayer de vous faire rire et de vous faire passer un bon moment ! Vous pourrez rester autant de temps que vous voulez, 5 min pour découvrir ou 2h15 si vous avez envie de restez jusqu’au bout. profitroles.utc@gmail.com +33 6 30 06 45 80 L’association Profit’Rôles de l’UTC organise une après-midi improvisation et sketchs ! Le théâtre d’improvisation consiste pour les acteurs, à jouer des scènes non répétées auparavant sur des thématiques proposées par le public. Ces sessions seront ponctuées par des scènes travaillées au préalable pour essayer de vous faire rire et de vous faire passer un bon moment ! Vous pourrez rester autant de temps que vous voulez, 5 min pour découvrir ou 2h15 si vous avez envie de restez jusqu’au bout. © Profit’Rôles

