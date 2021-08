Onex Spectacle Onésiens Onex Professor Wouassa Spectacle Onésiens Onex Catégorie d’évènement: Onex

Professor Wouassa Spectacle Onésiens, 16 octobre 2021, Onex. Professor Wouassa

Spectacle Onésiens, le samedi 16 octobre à 20:30 De 10 CHF à 30 CHF

Sur scène, ils sont au nombre de onze. Eh oui ! 11 instrumentistes et vocalistes qui nous emmènent avec une facilité déconcertante dans l’univers groovy et funky de l’Afro beat des années 70’ et 80’. Spectacle Onésiens 131 route de Chancy Onex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Onex Autres Lieu Spectacle Onésiens Adresse 131 route de Chancy Ville Onex lieuville Spectacle Onésiens Onex