Professionnalisation et Graffiti FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 9 décembre 2021, Lille.

Professionnalisation et Graffiti

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le jeudi 9 décembre à 18:30

On assiste à une professionnalisation récente des acteurs de l’art urbain, sous l’effet notamment de la multiplication des appels à projets et soutiens municipaux : – d’un côté, des associations se structurent et se professionnalisent (parfois tenues par des graffeurs, des gens qui ont porté des festivals, parfois non) – de l’autre, les graffeurs bénéficient indirectement de ces soutiens, qui peuvent participer de leur professionnalisation en tant qu’artistes. L’objectif de cette table-ronde en deux parties, c’est d’explorer ces dynamiques de professionnalisation dans le territoire Lillois et alentours. En présence de Julie Vaslin, chercheuse et autrice de « Gouverner les Graffitis » avec la participation du Collectif Renart, AssoTraffic et Parse, Naste, Espack et Lady Alezia.

Gratuit

Conférence par et pour les Graffeurs et Graffeuses

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:30:00 2021-12-09T21:30:00